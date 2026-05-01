Пентагон був приголомшений закликом Трампа скоротити війська США в Німеччині, - Politico

За словами трьох представників Пентагону, пост Трамп у соцмережах став першим, після якого багато хто почув про потенційну нову спробу вивести сотні, якщо не тисячі, солдатів США з Німеччини.

"(Пентагон - ред.) не очікував цього і не планував жодного скорочення чисельності військ. Але ми повинні поставитися до нього серйозно, тому що він серйозно ставився до цього і під час свого першого президентського терміну", - сказав помічник одного з конгресменів.

Тут, зокрема, йдеться про наказ Трампа від липня 2020 року про виведення 12 000 американських солдатів із Німеччини, який так і не було виконано.

Politico додало, що хоч попередні погрози Трампа не мали успіху, але під час другого терміну він посилив свою антиєвропейську риторику, перейшовши від погроз вийти з НАТО через відмову союзників приєднатися до війни з Іраном до попереджень про те, що він може захопити Гренландію.