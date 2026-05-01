Пентагон был ошеломлен призывом Трампа сократить войска США в Германии, - Politico

По словам трех представителей Пентагона, пост Трамп в соцсетях стал первым, после которого многие услышали о потенциальной новой попытке вывести сотни, если не тысячи, солдат США из Германии.

"(Пентагон - ред.) не ожидал этого и не планировал никакого сокращения численности войск. Но мы должны отнестись к нему серьезно, потому что он серьезно относился к этому и во время своего первого президентского срока", - сказал помощник одного из конгрессменов.

Тут, в частности, речь о приказе Трампа от июля 2020 года о выводе 12 000 американских солдат из Германии, который так и не был выполнен.

Politico добавило, что хоть предыдущие угрозы Трампа не увенчались успехом, но во время второго срока он усилил свою антиевропейскую риторику, перейдя от угроз выйти из НАТО из-за отказа союзников присоединится к войне с Ираном до предупреждений о том, что он может захватить Гренландию.