Пентагон был ошеломлен призывом Трампа сократить войска США в Германии, - Politico

06:08 01.05.2026 Пт
2 мин
Источник издания считает, что к угрозам Трампа нужно отнестись серьезно
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном выводе части американских войск из Германии ошеломило представителей Пентагона. Они задавались вопросом, действительно ли он на этот раз намерен выполнить свои угрозы.

По словам трех представителей Пентагона, пост Трамп в соцсетях стал первым, после которого многие услышали о потенциальной новой попытке вывести сотни, если не тысячи, солдат США из Германии.

"(Пентагон - ред.) не ожидал этого и не планировал никакого сокращения численности войск. Но мы должны отнестись к нему серьезно, потому что он серьезно относился к этому и во время своего первого президентского срока", - сказал помощник одного из конгрессменов.

Тут, в частности, речь о приказе Трампа от июля 2020 года о выводе 12 000 американских солдат из Германии, который так и не был выполнен.

Politico добавило, что хоть предыдущие угрозы Трампа не увенчались успехом, но во время второго срока он усилил свою антиевропейскую риторику, перейдя от угроз выйти из НАТО из-за отказа союзников присоединится к войне с Ираном до предупреждений о том, что он может захватить Гренландию.

Что предшествовало

Напомним, в среду президент США Дональд Трамп заявил в соцсетях, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии. Он не назвал детали относительно масштабов, но сказал, что решение по этому вопросу будет в ближайшее время.

Кроме того, в пятницу во время общения с прессой в Белом доме он заявил, что сокращение числа войск США может быть также в Италии и Испании.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп