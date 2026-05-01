Пентагон был ошеломлен призывом Трампа сократить войска США в Германии, - Politico

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном выводе части американских войск из Германии ошеломило представителей Пентагона. Они задавались вопросом, действительно ли он на этот раз намерен выполнить свои угрозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам трех представителей Пентагона, пост Трамп в соцсетях стал первым, после которого многие услышали о потенциальной новой попытке вывести сотни, если не тысячи, солдат США из Германии.
"(Пентагон - ред.) не ожидал этого и не планировал никакого сокращения численности войск. Но мы должны отнестись к нему серьезно, потому что он серьезно относился к этому и во время своего первого президентского срока", - сказал помощник одного из конгрессменов.
Тут, в частности, речь о приказе Трампа от июля 2020 года о выводе 12 000 американских солдат из Германии, который так и не был выполнен.
Politico добавило, что хоть предыдущие угрозы Трампа не увенчались успехом, но во время второго срока он усилил свою антиевропейскую риторику, перейдя от угроз выйти из НАТО из-за отказа союзников присоединится к войне с Ираном до предупреждений о том, что он может захватить Гренландию.
Напомним, в среду президент США Дональд Трамп заявил в соцсетях, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии. Он не назвал детали относительно масштабов, но сказал, что решение по этому вопросу будет в ближайшее время.
Кроме того, в пятницу во время общения с прессой в Белом доме он заявил, что сокращение числа войск США может быть также в Италии и Испании.