Пентагон про блокаду в Карибському морі: за добу розвернулися щонайменше 7 суден із нафтою

За словами Парнелла, тільки за останню добу розвернулися щонайменше 7 кораблів, щоб не бути перехопленими.

"Блокада, введена Міністерством війни в Карибському морі, залишається чинною і вельми ефективною. Лише за останні 24 години щонайменше сім суден "тіньового флоту", що перевозили нафту, розвернулися, щоб уникнути перехоплення, - бо вони знають, що ми налаштовані серйозно", - пише помічник голів Пентагону зі зв'язків із громадськістю.

Він стверджує, що завдяки президенту США Дональду Трампу і міністру війни Піту Гегсету часи, коли "злочинність безчинствувала в нашій півкулі, закінчилися".

Крім того, Шон Парнелл анонсував, що перехоплення суден продовжиться і здійснюватиметься в будь-який час.

"Міністерство оборони, спільно з нашими міжвідомчими партнерами, вистежуватиме й перехоплюватиме всі судна "тіньового флоту", які перевозять венесуельську нафту, у будь-який час і в будь-якому місці за нашим вибором", - резюмував прес-секретар Пентагону.