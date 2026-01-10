Пентагон о блокаде в Карибском море: за сутки развернулись по меньшей мере 7 судов с нефтью

По словам Парнелла, только за последние сутки развернулись по меньшей мере 7 кораблей, чтобы не быть перехваченными.

"Блокада, введенная Министерством войны в Карибском море, остается действующей и весьма эффективной. Только за последние 24 часа по меньшей мере семь судов "теневого флота", перевозивших нефть, развернулись, чтобы избежать перехвата, - потому что они знают, что мы настроены серьезно", - пишет помощник глав Пентагона по связям с общественностью.

Он утверждает, что благодаря президенту США Дональду Трампу и министру войны Питу Гегсету времена, когда "преступность бесчинствовала в нашем полушарии, закончились".

Кроме того, Шон Парнелл анонсировал, что перехват судов продолжится и будет осуществляться в любое время.

"Министерство обороны, совместно с нашими межведомственными партнерами, будет выслеживать и перехватывать все суда "теневого флота", перевозящие венесуэльскую нефть, в любое время и в любом месте по нашему выбору", - резюмировал пресс-секретарь Пентагона.