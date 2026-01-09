ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

США готові продавати венесуельську нафту Росії та Китаю, - Трамп

США, П'ятниця 09 січня 2026 23:43
UA EN RU
США готові продавати венесуельську нафту Росії та Китаю, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові продавати венесуельську нафту Росії та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Youtube-трансляцію Білого дому.

"Китай може купувати у нас стільки нафти, скільки схоче. Росія може отримувати у нас всю нафту, яка їй потрібна, і вони люблять нафту, навіть незважаючи на те, що виробляють її у великих обсягах. Але Китай, Росія та решта зможуть прийти, і ми будемо відкриті для бізнесу практично негайно", - заявив Трамп під час зустрічі з керівниками нафтогазових компаній.

Раніше президент США анонсував цю зустріч у Білому домі і висловлював очікування, що вони погодяться інвестувати у Венесуелу щонайменше 100 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 млн барелів підсанкційної високоякісної нафти. Це - одна зі складових плану США: так, державний секретар Марко Рубіо розповів, що Сполучені Штати почнуть у Венесуелі триетапний процес, перший з яких передбачає видобування нафти.

Міністр енергетики США Кріс Райт нещодавно повідомив, що Сполучені Штати продаватимуть венесуельську нафту "безстроково". За його словами, виручені кошти підуть на користь венесуельського народу через контрольовані урядом США рахунки.

Також 9 січня стало відомо, що Індія готова купувати нафту з Венесуели за умови, що США нададуть на це дозвіл. До закупівель готові долучитися топові індійські компанії, в тому числі Reliance, яка володіє найбільшим в світі нафтопереробним заводом.

Венесуельська нафта сорту Merey відноситься до "важких сортів", проте Reliance має два НПЗ в Гуджараті, які можуть переробляти до 1,4 млн барелів нафти таких сортів на добу.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАФТА Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Російська Федерація
Новини
Зеленський чекає на відповідь від РФ щодо мирного плану до кінця місяця
Зеленський чекає на відповідь від РФ щодо мирного плану до кінця місяця
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка