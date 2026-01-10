Пентагон про блокаду в Карибському морі: за добу розвернулися щонайменше 7 суден із нафтою
Прес-секретар Пентагону Шон Парнелл заявив, що США перехоплюватимуть усі судна "тіньового флоту", які перевозять венесуельську нафту. За його словами, блокада в Карибському морі ефективна і буде продовжена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
За словами Парнелла, тільки за останню добу розвернулися щонайменше 7 кораблів, щоб не бути перехопленими.
"Блокада, введена Міністерством війни в Карибському морі, залишається чинною і вельми ефективною. Лише за останні 24 години щонайменше сім суден "тіньового флоту", що перевозили нафту, розвернулися, щоб уникнути перехоплення, - бо вони знають, що ми налаштовані серйозно", - пише помічник голів Пентагону зі зв'язків із громадськістю.
Він стверджує, що завдяки президенту США Дональду Трампу і міністру війни Піту Гегсету часи, коли "злочинність безчинствувала в нашій півкулі, закінчилися".
Крім того, Шон Парнелл анонсував, що перехоплення суден продовжиться і здійснюватиметься в будь-який час.
"Міністерство оборони, спільно з нашими міжвідомчими партнерами, вистежуватиме й перехоплюватиме всі судна "тіньового флоту", які перевозять венесуельську нафту, у будь-який час і в будь-якому місці за нашим вибором", - резюмував прес-секретар Пентагону.
Блокада Венесуели і захоплення танкерів
Нагадаємо, 17 грудня президент США Дональд Трамп віддав наказ про повну блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів, що прямують до Венесуели та виходять з її вод.
Пізніше, 3 січня, США провели у Венесуелі операцію, захопивши президента країни і за фактом диктатора Ніколаса Мадуро.
Перед цією операцією і після Трамп неодноразово звинувачував режим Мадуро в наркотрафіку, а також у крадіжці нафти Америки (раніше у Венесуелі були американські компанії). Але судячи з публікацій західних ЗМІ, ключовий інтерес Трампа у Венесуелі орієнтований саме на нафту.
Зокрема, днями він повідомив, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 млн барелів підсанкційної високоякісної нафти.
ТакожТрамп заявив, що США готові продавати венесуельську нафту Росії та Китаю (як відомо, провівши операцію із захоплення Венесуели, США фактично перекрили доступ Москви та Пекіна до цієї країни).
Паралельно днями США захопили кілька танкерів, зокрема й танкери з "тіньового флоту" РФ.
Наприклад, одне із захоплень сталося 7 січня. Тоді американські військові затримали російське судно Bella 1 (зараз воно називається Marinera). Відомо, що цей корабель транспортував підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели.
Також учора, 9 січня, США затримали танкер Olina в Карибському морі біля Тринідаду. Як зазначають ЗМІ, це вже п'яте перехоплення суден за останні тижні в рамках зусиль США з контролю за морським рухом танкерів, пов'язаних із Венесуелою.