Пентагон о блокаде в Карибском море: за сутки развернулись по меньшей мере 7 судов с нефтью

Суббота 10 января 2026 17:08
Пентагон о блокаде в Карибском море: за сутки развернулись по меньшей мере 7 судов с нефтью Фото: США продолжат перехватывать танкеры с венесуэльской нефтью (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что США будут перехватывать все суда "теневого флота", которые перевозят венесуэльскую нефть. По его словам, блокада в Карибском море эффективна и будет продолжена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

По словам Парнелла, только за последние сутки развернулись по меньшей мере 7 кораблей, чтобы не быть перехваченными.

"Блокада, введенная Министерством войны в Карибском море, остается действующей и весьма эффективной. Только за последние 24 часа по меньшей мере семь судов "теневого флота", перевозивших нефть, развернулись, чтобы избежать перехвата, - потому что они знают, что мы настроены серьезно", - пишет помощник глав Пентагона по связям с общественностью.

Он утверждает, что благодаря президенту США Дональду Трампу и министру войны Питу Гегсету времена, когда "преступность бесчинствовала в нашем полушарии, закончились".

Кроме того, Шон Парнелл анонсировал, что перехват судов продолжится и будет осуществляться в любое время.

"Министерство обороны, совместно с нашими межведомственными партнерами, будет выслеживать и перехватывать все суда "теневого флота", перевозящие венесуэльскую нефть, в любое время и в любом месте по нашему выбору", - резюмировал пресс-секретарь Пентагона.

Блокада Венесуелы и захват танкеров

Напомним, 17 декабря президент США Дональд Трамп отдал приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуелу и выходят из ее вод.

Позже, 3 января, США провели в Венесуеле операцию, захватив президента страны и по факту диктатора Николаса Мадуро.

Перед этой операцией и после Трамп неоднократно обвинял режим Мадуро в наркотрафике, а также в воровстве нефти Америки (ранее в Венесуэле были американские компании). Но судя по публикациям западных СМИ, ключевой интереса Трампа в Венесуеле ориентирован именно на нефть.

В частности, на днях он сообщил, что временная власть Венесуэлы передаст США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной высококачественной нефти.

Также Трамп заявил, что США готовы продавать венесуэльскую нефть России и Китаю (как известно, проведя операцию по захвату Венесуэлы США фактически перекрыли доступ Москвы и Пекина к этой стране).

Параллельно на днях США захватили несколько танкеров, в том числе речь танкеры из "теневого флота" РФ.

Например, один из захватов произошел 7 января. Тогда американские военные задержали российское судно Bella 1 (сейчас оно называется Marinera). Известно, что этот корабль транспортировал подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы.

Также вчера, 9 января, США задержали танкер Olina в Карибском море возле Тринидада. Как отмечают СМИ, это уже пятый перехват судов за последние недели в рамках усилий США по контролю за морским движением танкеров, связанных с Венесуэлой.

