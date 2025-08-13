Чи підвищать пенсійний вік в Україні? Уряд дав чітку відповідь

За словами міністра, наразі не йдеться про підвищення пенсійного віку в Україні. Але вхід у солідарну пенсійну систему буде можливий лише після досягнення необхідного стажу.

"Особа не зможе зайти в солідарну систему, якщо за спеціальними законами має право виходу на пенсію раніше", - наголосив Улютін.

Міністр зазначив, що має бути розроблений окремий закон, яким спеціальні пенсії переведуть у професійні, і вони фінансуватимуться із додаткових джерел.

"Ми прагнемо захистити солідарну систему, повернути до неї довіру", - сказав Улютін.

Пенсія в Україні

В Україні пенсія призначається у віці 60, 63 чи 65 років, залежно від страхового стажу. У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу, для виходу ж на пенсію у 63 роки необхідно 22 роки стажу.

Щороку вимога до стажу для виходу у 60 років зростає на 12 місяців і у 2028 році становитиме 35 років, у 63 роки потрібно буде мати 25 років стажу. Мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію у 65 років залишається на рівні 15 років.

Якщо стажу бракує, його можна придбати, сплативши страхові внески. Нині мінімальний внесок становить 1760 гривень (22% від мінімальної зарплати у 8000 гривень).

