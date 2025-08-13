Повысят ли пенсионный возраст в Украине? Кабмин дал четкий ответ

По словам министра, на данный момент речь не идет о повышении пенсионного возраста в Украине. Но вход в солидарную пенсионную систему будет возможен только после достижения необходимого стажа.

"Лицо не сможет зайти в солидарную систему, если по специальным законам имеет право выхода на пенсию раньше", - подчеркнул Улютин.

Министр отметил, что должен быть разработан отдельный закон, которым специальные пенсии переведут в профессиональные, и они будут финансироваться из дополнительных источников.

"Мы стремимся защитить солидарную систему, вернуть к ней доверие", - сказал Улютин.

Пенсия в Украине

В Украине пенсия назначается в возрасте 60, 63 или 65 лет, в зависимости от страхового стажа. В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа, для выхода же на пенсию в 63 года необходимо 22 года стажа.

Ежегодно требование к стажу для выхода в 60 лет растет на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет, в 63 года нужно будет иметь 25 лет стажа. Минимальный страховой стаж для выхода на пенсию в 65 лет остается на уровне 15 лет.

Если стажа не хватает, его можно купить, уплатив страховые взносы. Сейчас минимальный взнос составляет 1760 гривен (22% от минимальной зарплаты в 8000 гривен).

Подробнее о правилах выхода на пенсию в Украине - читайте в материале РБК-Украина.