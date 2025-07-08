В уряді розповіли, як можна збільшити пенсію вдвічі

Міністерство соціальної політики готує комплексну реформу пенсійної системи, яка поєднуватиме солідарну, накопичувальну та добровільну складові. Це дасть можливості отримувати пенсію на рівні 80% від заробітку.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час ефіру з ЦЕС .

Міністр повідомила, що розмір майбутньої пенсії можна порахувати зараз за допомогою пенсійного калькулятора нас сайті Пенсійного фонду. Але цифри виглядають не дуже обнадійливо.

"Але те, що ми дизайнуємо як проєкт, коли накладаються декілька складових: і солідарна пенсійна система, яка має покривати 40% мого життєвого заробітку, і накопичувальна пенсійна система, яка дає мінімум 20, від 20 до 40. І ще якщо є добровільна, то в багатьох випадках це 80% заробітку покриває. Це вже нормально", - сказала вона.

За її словами, така модель дозволить людям у старшому віці отримувати пенсію, яка відповідає рівню їх доходів упродовж життя. "Це практично те, що ми заробляли впродовж життя. І ми розуміємо, що в середньому заробітки з віком зростають. Це дозволяє забезпечити кращі гарантії", - додала вона.

Жолнович також наголосила на важливості внесків до солідарної системи. "Ми не повинні забувати, що перша роль внесків - це утримання наших батьків і бабусь з дідусями. Друга - формування власних пенсійних прав через страховий стаж", - сказала вона.

Попри повномасштабну війну, уряд продовжує індексацію пенсій. "Навіть у таких складних умовах ми індексували пенсії відповідно до рівня інфляції, щоби вони не знецінювалися", - зазначила міністр.

Водночас вона визнала, що система має суттєві викривлення. "Наприклад, є високі спецпенсії для суддів, для прокурорів, для деяких інших професій. Люди також можуть мати однаковий стаж, однакову зарплату, але зрештою отримувати різну пенсію, бо вони просто вийшли на пенсію в різні роки", - повідомила Жолнович.

Пенсійна реформа

За її словами, той рівень пенсійного забезпечення, який сьогодні є для більшої кількості пенсіонерів, є недостатнім, і "не дозволяє людині вижити".

Тому уряд хоче реформувати виплати з солідарної системи.

"Ми залучили практично всі можливі міжнародні інституції фінансові, які працюють у цій системі: і Світовий банк, і Міжнародну організацію праці, і Міжнародний валютний фонд, для того, щоби точно бути впевненим, що ми загарантуємо той розмір виплат, який зараз запропонуємо для наших пенсіонерів", - сказала вона.

Також готується законопроєкт щодо впровадження накопичувальної системи. "Законопроєкт також уже абсолютно готовий. Він є у Верховній Раді, він є в уряді. Ми його вже вичитуємо, бо це серйозний законопроєкт, який також потребує певного ресурсу", - сказала вона.

За її словами, він піде разом проєктом про солідарну пенсію. "Щоби точно всі розуміли загальний обсяг прав. Тобто щоб бачили загальну картинку, що куди, як спрямовується", - повідомила Жолнович.