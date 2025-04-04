У скільки в Україні виходять на пенсію та скільки платять "новачкам"

Розмір пенсії в Україні залежить від індивідуальних обставин, зокрема від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачувалися внески. У середньому українці можуть розраховувати на трохи більше, ніж на чверть від зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу ПФУ .

Розмір пенсії в Україні

Нормами ЄС передбачено, що розмір пенсії повинен бути на рівні 40% від середньої зарплати. За даними Мінсоцполітики, в Україні сьогодні таке покриття становить усього 28% у переважної більшості пенсіонерів.

Це пов'язано з тим, що в Україні на сьогодні співвідношення платників податків та отримувачів пенсійних виплат становить 1:1, а до Пенсійного фонду виплачують лише 19% від зарплати.

У підсумку середня зарплата для призначення пенсії в Україні 2024 рік становила 17 487 гривень, а середня пенсія - 5 789 гривень (33%). Ці дані враховують як пенсії з солідарної системи, так і більш високі пенсії чиновників та військових, які виплачуються з бюджету.

Вихід на пенсію

Для того, щоб вийти на пенсію за віком, досягнувши 60 років, у 2025 році, необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу.

Якщо його недостатньо у 60 років, пенсію призначать одразу після набуття стажу і чекати до 63 років не потрібно. Для виходу на пенсію у 63 років зараз потрібно 22 років.

Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років, а для виходу на пенсію при досягненні 63 років потрібно буде мати 25 років стажу

Мінімально необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії у 65 років, залишається на рівні 15 років.

Якщо стажу недостатнього, його можна докупити, сплатити страхові внески. На даний час мінімальний страховий внесок становить 1760 гривень (22% від мінімальної заробітної плати - 8000 гривень).

Розрахунок пенсії

Порядок розрахунку визначений законом. Пенсія обчислюється за формулою П = Зп × Кс

Де:

П - розмір пенсії;

Зп - середньомісячна заробітна плата застрахованої особи;

Кс - коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу визначається як 1% за кожен рік стажу.

Мінімальна пенсія встановлена у на рівні 2 361 гривні, що відповідає прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.

Для осіб віком від 65 років із повним страховим стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) мінімальна пенсія становить 40% від мінімальної заробітної плати. У 2025 році мінімальна зарплата складає 8 000 гривень, отже, пенсія буде не менше 3 200 гривень.

Максимальна пенсія обмежена десятьма прожитковими мінімумами для непрацездатних осіб. У 2024 році це становить 23 610 гривень.

Для осіб, які не мають необхідного страхового стажу, передбачена соціальна пенсія. Її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2 361 гривня) та середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців, але не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 гривень).

Виплата 10 пенсій

При виході на пенсію деякі громадяни України мають можливість отримати одноразову допомогу у розмірі десяти місячних пенсій. Виплата грошової допомоги здійснюється одночасно з першою виплатою пенсії.

Це стосується людей, які на день досягнення пенсійного віку, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років.

Також потрібно мати стаж для чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років на таких посадах. При призначенні пенсії за вислугу років допускається підсумовування стажу, набутого під час роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

Пенсіонер має право на виплату, якщо до цього часу не отримував жодної іншої пенсії.