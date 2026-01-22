ua en ru
Пенсійний фонд попередив про зміни в роботі: торкнеться відділень у великих містах

Четвер 22 січня 2026 13:22
Графік роботи окремих сервісних центрів ПФУ змінився
Автор: Ірина Костенко

Час роботи окремих сервісних центрів Пенсійного фонду - у різних містах України - вирішили подовжити.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПФУ.

Як змінились години прийому у сервісних центрах ПФУ

Українцям розповіли, що час роботи окремих сервісних центрів ПФУ було подовжено у зв'язку зі зростанням кількості відвідувачів, які звертаються до територіальних органів Пенсійного фонду.

Йдеться про зміну графіку роботи - подовження годин прийому громадян - у 42 сервісних центрах ПФУ.

Зазначається, що вони розміщені у великих містах. Зокрема:

  • у Києві;
  • у Дніпрі;
  • у Харкові;
  • у Львові;
  • у Полтаві;
  • в Одесі.

Згідно з інформацією ПФУ, після запроваджених змін, послуги людям в деяких сервісних центрах надаються:

  • з 07:00 (зранку);
  • до 20:00 (ввечері).

Години прийому громадян у сервісних центрах ПФУ подовжили

Де знайти актуальні графіки роботи сервісних центрів

У ПФУ наголосили, що подовжений графік прийому громадян буде діяти впродовж усього періоду підвищеного попиту на послуги, які надаються органами Пенсійного фонду України.

При цьому дізнатись актуальну інформацію про режим роботи конкретного сервісного центру можна віддалено - онлайн.

Для цього достатньо:

Територіальні органи ПФУ

  • обрати потрібну область (або місто Київ);
  • знайти конкретний відділ обслуговування громадян (сервісний центр) і ознайомитись із його графіком прийому.

Так, наприклад, у Києві сервісні центри ПФУ працюють (станом на 22 січня 2026 року):

  • або з 07:00 до 20:00 з Пн по Чт (і з 07:00 до 18:45 у Пт);
  • або з 08:00 до 18:00 з Пн по Чт (і з 08:00 до 16:45 у Пт).

Години прийому громадян у сервісних центрах ПФУ в Києві

