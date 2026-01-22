Пенсионный фонд предупредил об изменениях в работе: коснется отделений в крупных городах
Время работы отдельных сервисных центров Пенсионного фонда - в разных городах Украины - решили продлить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Как изменились часы приема в сервисных центрах ПФУ
Украинцам рассказали, что время работы отдельных сервисных центров ПФУ было продлено в связи с ростом количества посетителей, которые обращаются в территориальные органы Пенсионного фонда.
Речь идет об изменении графика работы - продлении часов приема граждан - в 42 сервисных центрах ПФУ.
Отмечается, что они размещены в крупных городах. В частности:
- в Киеве;
- в Днепре;
- в Харькове;
- во Львове;
- в Полтаве;
- в Одессе.
Согласно информации ПФУ, после введенных изменений, услуги людям в некоторых сервисных центрах предоставляются:
- с 07:00 (утром);
- до 20:00 (вечером).
Часы приема граждан в сервисных центрах ПФУ продлили (иллюстрация: pfu.gov.ua)
Где найти актуальные графики работы сервисных центров
В ПФУ отметили, что продленный график приема граждан будет действовать в течение всего периода повышенного спроса на услуги, предоставляемые органами Пенсионного фонда Украины.
При этом узнать актуальную информацию о режиме работы конкретного сервисного центра можно удаленно - онлайн.
Для этого достаточно:
- найти в разделе "Контакты" на официальном сайте ПФУ (www.pfu.gov.ua) пункт "Территориальные органы ПФУ";
Территориальные органы ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)
- выбрать нужную область (или город Киев);
- найти конкретный отдел обслуживания граждан (сервисный центр) и ознакомиться с его графиком приема.
Так, например, в Киеве сервисные центры ПФУ работают (по состоянию на 22 января 2026 года):
- либо с 07:00 до 20:00 с Пн по Чт (и с 07:00 до 18:45 в Пт);
- либо с 08:00 до 18:00 с Пн по Чт (и с 08:00 до 16:45 в Пт).
Часы приема граждан в сервисных центрах ПФУ в Киеве (скриншот: pfu.gov.ua)
Напомним, ранее в ПФУ объяснили, как вернуть пенсию тем, кто не успел пройти физическую идентификацию до конца года.
Кроме того, украинцам рассказали, в каких случаях нужна справка о доходах пенсионера и где ее получить.
Читайте также, как быстро записаться в сервисный центр ПФУ онлайн.