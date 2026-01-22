ua en ru
Пенсионный фонд предупредил об изменениях в работе: коснется отделений в крупных городах

Четверг 22 января 2026 13:22
Пенсионный фонд предупредил об изменениях в работе: коснется отделений в крупных городах График работы отдельных сервисных центров ПФУ изменился (фото иллюстративное: boryslavrada.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Время работы отдельных сервисных центров Пенсионного фонда - в разных городах Украины - решили продлить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Как изменились часы приема в сервисных центрах ПФУ

Украинцам рассказали, что время работы отдельных сервисных центров ПФУ было продлено в связи с ростом количества посетителей, которые обращаются в территориальные органы Пенсионного фонда.

Речь идет об изменении графика работы - продлении часов приема граждан - в 42 сервисных центрах ПФУ.

Отмечается, что они размещены в крупных городах. В частности:

  • в Киеве;
  • в Днепре;
  • в Харькове;
  • во Львове;
  • в Полтаве;
  • в Одессе.

Согласно информации ПФУ, после введенных изменений, услуги людям в некоторых сервисных центрах предоставляются:

  • с 07:00 (утром);
  • до 20:00 (вечером).

Пенсионный фонд предупредил об изменениях в работе: коснется отделений в крупных городахЧасы приема граждан в сервисных центрах ПФУ продлили (иллюстрация: pfu.gov.ua)

Где найти актуальные графики работы сервисных центров

В ПФУ отметили, что продленный график приема граждан будет действовать в течение всего периода повышенного спроса на услуги, предоставляемые органами Пенсионного фонда Украины.

При этом узнать актуальную информацию о режиме работы конкретного сервисного центра можно удаленно - онлайн.

Для этого достаточно:

Пенсионный фонд предупредил об изменениях в работе: коснется отделений в крупных городахТерриториальные органы ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)

  • выбрать нужную область (или город Киев);
  • найти конкретный отдел обслуживания граждан (сервисный центр) и ознакомиться с его графиком приема.

Так, например, в Киеве сервисные центры ПФУ работают (по состоянию на 22 января 2026 года):

  • либо с 07:00 до 20:00 с Пн по Чт (и с 07:00 до 18:45 в Пт);
  • либо с 08:00 до 18:00 с Пн по Чт (и с 08:00 до 16:45 в Пт).

Пенсионный фонд предупредил об изменениях в работе: коснется отделений в крупных городахЧасы приема граждан в сервисных центрах ПФУ в Киеве (скриншот: pfu.gov.ua)

Напомним, ранее в ПФУ объяснили, как вернуть пенсию тем, кто не успел пройти физическую идентификацию до конца года.

Кроме того, украинцам рассказали, в каких случаях нужна справка о доходах пенсионера и где ее получить.

Читайте также, как быстро записаться в сервисный центр ПФУ онлайн.

Пенсионный фонд Украины Министерство социальной политики послуги Документы Пенсии в Украине Пенсионеры
