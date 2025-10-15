Пенсії в Україні зросли на 650 гривень: скільки платять у жовтні 2025 року

Підвищення пенсій

Основне підвищення пенсій українцям у 2025 році вже відбулося. Це була індексація. До кінця року підвищень не планується.

Щорічна індексація пенсій в Україні відбувається 1 березня. Вона враховує рівень інфляції, а також зростання зарплати за останні три роки. По суті, це головний механізм підвищення пенсій. Цього року індексація пройшла з коефіцієнтом 1,115, що призвело до підвищення виплат на 9,5%.

Але стрибок інфляції призвів до того, що реальні доходи пенсіонерів знижуються із середини 2024 року.

Кабінет міністрів України підтвердив плани щорічної індексації пенсій у 2026 році. У проєкті державного бюджету передбачено на пенсійне забезпечення 1 трлн 27 млрд гривень (+123,4 млрд гривень до 2025 року).