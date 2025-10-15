UA

Економіка

Пенсії в Україні зросли на 650 гривень: скільки платять у жовтні 2025 року

Фото: пенсії з початку 2025 року зросли на 650 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Планова індексація пенсій у березні призвела до підвищення виплат. Середній розмір в Україні на 1 жовтня досяг 6 436,79 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, середня пенсія з початку 2025 року зросла на 647,74 гривні або на 11,2%.

Порівняно з розміром пенсій рік тому (у жовтні 2024 року) пенсії зросли на 10,0%. Водночас споживчі ціни у вересні 2025 року були на 11,9% вищими, ніж рік тому. Таким чином, реальна пенсія скоротилася приблизно на 2%.

Підвищення пенсій

Основне підвищення пенсій українцям у 2025 році вже відбулося. Це була індексація. До кінця року підвищень не планується.

Щорічна індексація пенсій в Україні відбувається 1 березня. Вона враховує рівень інфляції, а також зростання зарплати за останні три роки. По суті, це головний механізм підвищення пенсій. Цього року індексація пройшла з коефіцієнтом 1,115, що призвело до підвищення виплат на 9,5%.

Але стрибок інфляції призвів до того, що реальні доходи пенсіонерів знижуються із середини 2024 року.

Кабінет міністрів України підтвердив плани щорічної індексації пенсій у 2026 році. У проєкті державного бюджету передбачено на пенсійне забезпечення 1 трлн 27 млрд гривень (+123,4 млрд гривень до 2025 року).

