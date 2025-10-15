Пенсии в Украине выросли на 650 гривен: сколько платят в октябре 2025 года

Повышение пенсий

Основное повышение пенсий украинцам в 2025 году уже произошло. Это была индексация. До конца года повышений не планируется.

Ежегодная индексация пенсий в Украине происходит 1 марта. Она учитывает уровень инфляции, а также рост зарплаты за последние три года. По сути, это главный механизм повышения пенсий. В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело к повышению выплат на 9,5%.

Но скачок инфляции привел к тому, что реальные доходы пенсионеров снижаются с середины 2024 года.

Кабинет министров Украины подтвердил планы ежегодной индексации пенсий в 2026 году. В проекте государственного бюджета предусмотрено на пенсионное обеспечение 1 трлн 27 млрд гривен (+123,4 млрд гривен к 2025 году).