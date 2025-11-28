Пенсії в Україні: середня зарплата для розрахунку знову зросла

В Україні другий місяць поспіль зростає показник середньої заробітної плати, який використовується для розрахунку пенсій. За жовтень 2025 року він становить 21 578 грн 46 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
Відповідний показник було затверджено 25 листопада 2025 року. Саме з цієї суми сплачуються страхові внески, і вона враховується при обчисленні пенсій відповідно до закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Для порівняння, у вересні середня зарплата для розрахунку пенсії становила 21 190 гривень. Тож підвищення склало 388 гривень.
Загалом найвищий рівень у 2025 році фіксували в червні - 22 336 гривень.
Показники по місяцях у поточному році:
За даними ПФУ, станом на 27 листопада Пенсійний фонд України профінансував соціальні виплати на десятки мільярдів гривень.
Зокрема, на пенсійні виплати в цьому місяці вже спрямовано 68 млрд гривень, а саме:
Крім того, на інші соціальні напрями виділено:
У листопаді органи Пенсійного фонду надали понад 1,35 млн гривень послуг громадянам, які звернулися за допомогою.
Нагадаємо, в проєкті державного бюджету на 2026 рік, який Рада вже схвалила у першому читанні, уряд заклав понад 1 трлн грн на пенсійні виплати. Це на 123 млрд грн більше, ніж у 2025 році, і майже п’ята частина всіх видатків бюджету. Пенсії залишаються найбільшою статтею соціальних витрат держави.
У разі ухвалення бюджету в нинішній редакції, мінімальна пенсія зросте з 1 січня 2026 року. Її розмір планують підвищити з 2 361 до 2 595 грн, тобто на 234 грн або приблизно 9%. Для порівняння, у попередні роки темпи зростання були вищими: у 2023 році пенсії індексували майже на 20%, у 2025 - на 11,5%.
Окремо запланована й щорічна індексація пенсій, яку традиційно проводять з 1 березня. Її розмір щороку визначає Кабмін за формулою: половина темпів зростання середньої зарплати плюс половина рівня інфляції.
Щоб точно розрахувати індексацію на 2026 рік, потрібно дочекатися офіційних показників інфляції та середньої зарплати за 2025 рік - їх оприлюднюють наприкінці січня. Після цього Пенсійний фонд проводить остаточні обчислення.