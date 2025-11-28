Пенсії в Україні: середня зарплата для розрахунку знову зросла

Відповідний показник було затверджено 25 листопада 2025 року. Саме з цієї суми сплачуються страхові внески, і вона враховується при обчисленні пенсій відповідно до закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Для порівняння, у вересні середня зарплата для розрахунку пенсії становила 21 190 гривень. Тож підвищення склало 388 гривень.

Загалом найвищий рівень у 2025 році фіксували в червні - 22 336 гривень.

Показники по місяцях у поточному році:

у вересні - 21 190 грн 31 копійка;

у серпні - 19 813 гривень 71 копійка;

у липні - 20 455 гривень 65 копійок;

у червні - 22 336 гривень 81 копійка;

у травні - 20 355 гривень 40 копійок;

у квітні - 19 856 гривень 19 копійок;

у березні - 19 430 гривень 52 копійки;

у лютому - 18 589 гривень 38 копійок;

у січні - 18 660 гривень 32 копійки.

Пенсії в Україні

За даними ПФУ, станом на 27 листопада Пенсійний фонд України профінансував соціальні виплати на десятки мільярдів гривень.

Зокрема, на пенсійні виплати в цьому місяці вже спрямовано 68 млрд гривень, а саме:

9 млрд гривень - через АТ "Укрпошта";

59 млрд гривень - через уповноважені банки.

Крім того, на інші соціальні напрями виділено:

2,6 млрд гривень - на житлові субсидії та пільги;

3 млрд гривень - на страхові виплати, з них 1,8 млрд гривень - на оплату лікарняних;

8,4 млрд гривень - на державні допомоги та інші соціальні виплати.

У листопаді органи Пенсійного фонду надали понад 1,35 млн гривень послуг громадянам, які звернулися за допомогою.