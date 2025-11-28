Пенсии в Украине: средняя зарплата для расчета снова выросла

Соответствующий показатель был утвержден 25 ноября 2025 года. Именно с этой суммы уплачиваются страховые взносы, и она учитывается при исчислении пенсий в соответствии с законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Для сравнения, в сентябре средняя зарплата для расчета пенсии составляла 21 190 гривен. Таким образом повышение составило 388 гривен.

В общем самый высокий уровень в 2025 году фиксировали в июне - 22 336 гривен.

Показатели по месяцам в текущем году:

в сентябре - 21 190 грн 31 копейка;

в августе - 19 813 гривен 71 копейка;

в июле - 20 455 гривен 65 копеек;

в июне - 22 336 гривен 81 копейка;

в мае - 20 355 гривен 40 копеек;

в апреле - 19 856 гривен 19 копеек;

в марте - 19 430 гривен 52 копейки;

в феврале - 18 589 гривен 38 копеек;

в январе - 18 660 гривен 32 копейки.

Пенсии в Украине

По данным ПФУ, по состоянию на 27 ноября Пенсионный фонд Украины профинансировал социальные выплаты на десятки миллиардов гривен.

В частности, на пенсионные выплаты в этом месяце уже направлено 68 млрд гривен, а именно:

9 млрд гривен - через АО "Укрпочта";

59 млрд гривен - через уполномоченные банки.

Кроме того, на другие социальные направления выделено:

2,6 млрд гривен - на жилищные субсидии и льготы;

3 млрд гривен - на страховые выплаты, из них 1,8 млрд гривен - на оплату больничных;

8,4 млрд гривен - на государственные пособия и другие социальные выплаты.

В ноябре органы Пенсионного фонда предоставили более 1,35 млн гривен услуг гражданам, которые обратились за помощью.