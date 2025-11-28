Пенсии в Украине: средняя зарплата для расчета снова выросла
В Украине второй месяц подряд растет показатель средней заработной платы, который используется для расчета пенсий. За октябрь 2025 года он составляет 21 578 грн 46 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
Соответствующий показатель был утвержден 25 ноября 2025 года. Именно с этой суммы уплачиваются страховые взносы, и она учитывается при исчислении пенсий в соответствии с законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
Для сравнения, в сентябре средняя зарплата для расчета пенсии составляла 21 190 гривен. Таким образом повышение составило 388 гривен.
В общем самый высокий уровень в 2025 году фиксировали в июне - 22 336 гривен.
Показатели по месяцам в текущем году:
- в сентябре - 21 190 грн 31 копейка;
- в августе - 19 813 гривен 71 копейка;
- в июле - 20 455 гривен 65 копеек;
- в июне - 22 336 гривен 81 копейка;
- в мае - 20 355 гривен 40 копеек;
- в апреле - 19 856 гривен 19 копеек;
- в марте - 19 430 гривен 52 копейки;
- в феврале - 18 589 гривен 38 копеек;
- в январе - 18 660 гривен 32 копейки.
Пенсии в Украине
По данным ПФУ, по состоянию на 27 ноября Пенсионный фонд Украины профинансировал социальные выплаты на десятки миллиардов гривен.
В частности, на пенсионные выплаты в этом месяце уже направлено 68 млрд гривен, а именно:
- 9 млрд гривен - через АО "Укрпочта";
- 59 млрд гривен - через уполномоченные банки.
Кроме того, на другие социальные направления выделено:
- 2,6 млрд гривен - на жилищные субсидии и льготы;
- 3 млрд гривен - на страховые выплаты, из них 1,8 млрд гривен - на оплату больничных;
- 8,4 млрд гривен - на государственные пособия и другие социальные выплаты.
В ноябре органы Пенсионного фонда предоставили более 1,35 млн гривен услуг гражданам, которые обратились за помощью.
Напомним, в проекте государственного бюджета на 2026 год, который Рада уже одобрила в первом чтении, правительство заложило более 1 трлн грн на пенсионные выплаты. Это на 123 млрд грн больше, чем в 2025 году, и почти пятая часть всех расходов бюджета. Пенсии остаются самой большой статьей социальных расходов государства.
В случае принятия бюджета в нынешней редакции, минимальная пенсия вырастет с 1 января 2026 года. Ее размер планируют повысить с 2 361 до 2 595 грн, то есть на 234 грн или примерно 9%. Для сравнения, в предыдущие годы темпы роста были выше: в 2023 году пенсии индексировали почти на 20%, в 2025 - на 11,5%.
Отдельно запланирована и ежегодная индексация пенсий, которую традиционно проводят с 1 марта. Ее размер ежегодно определяет Кабмин по формуле: половина темпов роста средней зарплаты плюс половина уровня инфляции.
Чтобы точно рассчитать индексацию на 2026 год, нужно дождаться официальных показателей инфляции и средней зарплаты за 2025 год - их обнародуют в конце января. После этого Пенсионный фонд проводит окончательные вычисления.