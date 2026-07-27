У пенсії по інвалідності можуть відмовити: вимоги для українців працездатного віку

Українцям працездатного віку пенсію по інвалідності призначають не "автоматично".

Про це розповіла у коментарі РБК-Україна адвокат об'єднання адвокатів "Актум" Єлизавета Коробейнікова .

Головне: Право на виплати : для осіб працездатного віку пенсія по інвалідності призначається не автоматично - лише за наявності страхового стажу, передбаченого чинним законодавством.

: для осіб працездатного віку пенсія по інвалідності призначається не автоматично - лише за наявності страхового стажу, передбаченого чинним законодавством. Вимоги до стажу : для призначення пенсії по інвалідності особам працездатного віку обов'язково потрібен страховий стаж (від 1 до 10 або 14 років - залежно від групи та віку, в якому людина її отримала).

: для призначення пенсії по інвалідності особам працездатного віку обов'язково потрібен страховий стаж (від 1 до 10 або 14 років - залежно від групи та віку, в якому людина її отримала). Винятки з правил : настання інвалідності у період проходження строкової військової служби або внаслідок травм, отриманих під час Революції Гідності.

: настання інвалідності у період проходження строкової військової служби або внаслідок травм, отриманих під час Революції Гідності. Розмір виплат : сума пенсії залежить від групи (I група - 100% пенсії за віком, II - 90%, III - 50%), а за відсутності необідного стажу призначається значно менша соціальна допомога.

: сума пенсії залежить від групи (I група - 100% пенсії за віком, II - 90%, III - 50%), а за відсутності необідного стажу призначається значно менша соціальна допомога. Подача документів: заяву можна подати особисто в ПФУ, через "Дію", портал ПФУ або поштою (у цьому випадку потрібні нотаріально завірені копії).

Право на пенсію по інвалідності для осіб працездатного віку

Експерт розповіла, що право на пенсію по інвалідності не залежить від того, коли настала інвалідність:

у період роботи;

до влаштування на роботу;

після припинення роботи.

"Але для осіб працездатного віку пенсія по інвалідності призначається не автоматично, а лише за наявності страхового стажу, передбаченого законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", - повідомила Коробейнікова.

Вона уточнила, що необхідна кількість років трудового стажу:

визначена у статті 32 ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

прямо залежить від групи інвалідності та віку, в якому людині її було встановлено.

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Вимоги до трудового стажу і розмір виплат

Адвокат пояснила, що для осіб з інвалідністю І групи мінімальний страховий стаж складає 1 рік - якщо інвалідність настала до 25 років.

Тим часом максимально необхідний розмір страхового стажу для цієї категорії осіб з інвалідністю - 10 років.

"Який застосовується у разі настання інвалідності у віці від 54 до 59 років", - уточнила Коробейнікова.

Для осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ групи вимоги до стажу більш жорсткі.

"Мінімальний страховий стаж в 1 рік застосовується для осіб, яким встановлено інвалідність до 23 років. А якщо інвалідність настала у віці від 56-59 років - для призначення пенсії по інвалідності треба вже 14 страхового стажу", - повідомила юрист.

Виключенням з цього правила є настання інвалідності:

або у період проходження строкової військової служби;

або внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, отриманого під час участі в Революції Гідності.

"Таким особам пенсія по інвалідності призначається незалежно від наявності страхового стажу", - констатувала фахівець.

Коробейнікова нагадала: "якщо у особи немає необхідної кількості страхового стажу, то вона матиме право лише на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, у випадку дотримання вимог передбачених відповідним законом".

"Розмір якої є зазвичай значно нижчим за пенсію по інвалідності", - уточнила юрист.

Законодавець, за її словами, передбачив, що розмір пенсії також залежить від встановленої групи інвалідності, а саме:

особам з інвалідністю I групи - призначається 100% пенсії за віком;

особам з інвалідністю II групи - 90% пенсії за віком;

особам з інвалідністю III групи - 50% пенсії за віком відповідно.

Як подати заяву, щоб отримати пенсію по інвалідності

Для призначення пенсії після встановлення інвалідності, людині необхідно звернутися із заявою про її призначення до пенсійного органу.

До заяви додаються при цьому копії:

паспорта;

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

документів, які підтверджують періоди трудової діяльності (трудова книжка, довідки про розмір заробітної плати для періодів до 2001 року, сплата єдиного соціального внеску для фізичних осіб-підприємців).

Подати заяву можна:

або дистанційно - через електронний портал Пенсійного фонду;

або дистанційно - через "Дію";

або особисто - в будь-якому відділенні ПФУ (без прив'язки до місця проживання чи перебування);

або віддалено - засобами поштового зв'язку.

"Однак слід наголосити - щоб уникнути відмови у призначенні з формальних підстав у випадку направлення заяви до ПФУ поштою слід долучати нотаріально посвідчені копії документів, що додаються до заяви", - додала адвокат.

Тим часом у випадку подання документів через портал - знадобляться скан-копії або фото-копії, виготовлені виключно з оригіналів документів.