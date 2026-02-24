Пенсія по-новому: як змінити спосіб отримання виплат, не виходячи з дому

Пенсіонери можуть змінити спосіб отримання виплат - через банк або доставку "Укрпоштою". Для цього достатньо подати заяву, і зробити це можна онлайн.

Як змінити спосіб отримання пенсії: інструкція

Пенсіонери можуть обрати, як отримувати свої виплати: через банк (виплати здійснюватимуться на картку) або доставку "Укрпоштою".

Процедура проста - достатньо подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України. Це можна зробити як особисто, так і дистанційно.

Як подати заяву

Особисто - у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

- у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Онлайн - через вебпортал електронних послуг ПФУ з кваліфікованим електронним підписом.

- через вебпортал електронних послуг ПФУ з кваліфікованим електронним підписом. Через банк - представник уповноваженої установи подає заяву до Пенсійного фонду.

На що звернути увагу

При особистій подачі обов’язково мати паспорт або інший документ, що підтверджує особу та вік.

Для онлайн-заяв - скановані копії документів мають бути чіткими та відповідати оригіналам.

Якщо заява подається через банк - заповнюються всі реквізити у нижній частині форми.

Важливо: зміна способу отримання пенсії не потребує додаткових погоджень і займає небагато часу.

Пенсії в Україні

В Україні пенсії нараховують за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років.

Подати заяву на призначення пенсії та необхідні документи можна онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду (portal.pfu.gov.ua) або особисто в будь-який сервісний центр, незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Традиційна індексація пенсій в Україні запланована на 1 березня. Для більшості пенсіонерів вона становитиме 12,1%, але деякі категорії залишаться без підвищення.

Зокрема, судді у відставці, прокурори, отримувачі максимальної пенсії (25 950 грн) та ті, чия виплата вже раніше була доведена до мінімального гарантованого рівня.