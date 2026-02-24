Пенсия по-новому: как изменить способ получения выплат, не выходя из дома
Пенсионеры могут изменить способ получения выплат - через банк или доставку "Укрпочтой". Для этого достаточно подать заявление, и сделать это можно онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области.
Читайте также: Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Как изменить способ получения пенсии: инструкция
Пенсионеры могут выбрать, как получать свои выплаты: через банк (выплаты будут осуществляться на карточку) или доставку "Укрпочтой".
Процедура проста - достаточно подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать как лично, так и дистанционно.
Как подать заявление
- Лично - в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
- Онлайн - через веб-портал электронных услуг ПФУ с квалифицированной электронной подписью.
- Через банк - представитель уполномоченного учреждения подает заявление в Пенсионный фонд.
На что обратить внимание
При личной подаче обязательно иметь паспорт или другой документ, подтверждающий личность и возраст.
Для онлайн-заявлений - сканированные копии документов должны быть четкими и соответствовать оригиналам.
Если заявление подается через банк - заполняются все реквизиты в нижней части формы.
Важно: изменение способа получения пенсии не требует дополнительных согласований и занимает немного времени.
Пенсии в Украине
В Украине пенсии начисляют по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и за выслугу лет.
Подать заявление на назначение пенсии и необходимые документы можно онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua) или лично в любой сервисный центр, независимо от места жительства или регистрации.
Традиционная индексация пенсий в Украине запланирована на 1 марта. Для большинства пенсионеров она составит 12,1%, но некоторые категории останутся без повышения.
В частности, судьи в отставке, прокуроры, получатели максимальной пенсии (25 950 грн) и те, чья выплата уже ранее была доведена до минимального гарантированного уровня.