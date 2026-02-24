ua en ru
Пенсия по-новому: как изменить способ получения выплат, не выходя из дома

Киев, Вторник 24 февраля 2026 16:53
Пенсия по-новому: как изменить способ получения выплат, не выходя из дома Фото: перевести выплаты из банка на "Укрпочту" или наоборот можно за несколько шагов (Freepik)
Автор: Мария Кучерявец

Пенсионеры могут изменить способ получения выплат - через банк или доставку "Укрпочтой". Для этого достаточно подать заявление, и сделать это можно онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Как изменить способ получения пенсии: инструкция

Пенсионеры могут выбрать, как получать свои выплаты: через банк (выплаты будут осуществляться на карточку) или доставку "Укрпочтой".

Процедура проста - достаточно подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать как лично, так и дистанционно.

Как подать заявление

  • Лично - в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
  • Онлайн - через веб-портал электронных услуг ПФУ с квалифицированной электронной подписью.
  • Через банк - представитель уполномоченного учреждения подает заявление в Пенсионный фонд.

На что обратить внимание

При личной подаче обязательно иметь паспорт или другой документ, подтверждающий личность и возраст.

Для онлайн-заявлений - сканированные копии документов должны быть четкими и соответствовать оригиналам.

Если заявление подается через банк - заполняются все реквизиты в нижней части формы.

Важно: изменение способа получения пенсии не требует дополнительных согласований и занимает немного времени.

Пенсии в Украине

В Украине пенсии начисляют по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и за выслугу лет.

Подать заявление на назначение пенсии и необходимые документы можно онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua) или лично в любой сервисный центр, независимо от места жительства или регистрации.

Традиционная индексация пенсий в Украине запланирована на 1 марта. Для большинства пенсионеров она составит 12,1%, но некоторые категории останутся без повышения.

В частности, судьи в отставке, прокуроры, получатели максимальной пенсии (25 950 грн) и те, чья выплата уже ранее была доведена до минимального гарантированного уровня.

Ощадбанк Укрпошта Пенсионный фонд Украины Выплаты Пенсии в Украине Пенсионеры
