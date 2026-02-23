ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Чи буде індексація пенсій для ВПО, які не оновили дані: відповідь Мінсоцу

Київ, Понеділок 23 лютого 2026 09:53
UA EN RU
Чи буде індексація пенсій для ВПО, які не оновили дані: відповідь Мінсоцу Фото: стало відомо, що буде з підвищенням пенсій для ВПО (facebook.com/ukrposhta)
Автор: Марія Кучерявець, Юрій Дощатов

Внутрішньо переміщені особи, яким тимчасово призупинили виплату пенсій через неоновлені дані, не втратять право на індексацію. Після поновлення виплат вони отримають усі належні суми.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів міністр соцполітики Денис Улютін.

Читайте також: Пенсії в Україні зростуть вже в березні: Улютін назвав ліміти підвищення.

Індексації пенсій для ВПО

Індексація пенсій проводиться для всіх категорій пенсіонерів, зокрема і для внутрішньо переміщених осіб, зазначив глава Мінсоцу.

За його словами, сума індексації нараховується одночасно з пенсією. Тому після відновлення виплат переселенець отримає всі кошти за період призупинення, включаючи нараховану індексацію.

Варто зазначити, що у 2025 році пенсіонери, які перебували на тимчасово окупованих територіях або виїхали за кордон, мали пройти ідентифікацію та подати декларацію про неотримання виплат від Росії. Загалом це стосувалося близько мільйона осіб.

Через складні умови на початку року - перебої з електроенергією та інтернетом - уряд продовжив термін подання декларації до 1 квітня.

Наразі виплати тим пенсіонерам, які не встигли подати документи, поновили автоматично. У Мінсоцполітики пояснюють, що головна мета перевірок - переконатися, що гроші отримує саме той громадянин, якому вони призначені.

Як пройти ідентифікацію

Щоб уникнути проблем із виплатами, пенсіонери можуть подати необхідні дані трьома способами:

  • онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду;
  • через застосунок "Дія";
  • під час відеоконференції зі спеціалістом ПФУ.

Пенсії в Україні

З 1 березня пенсії в Україні проіндексують на 12,1%. Це на 4% вище за рівень інфляції, зафіксований минулого року. Підвищення торкнеться всіх пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд.

У 2026 році середня пенсія становить близько 6,5 тисячі гривень. Водночас значна частина людей отримує менші суми.

За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, нинішній рівень виплат не можна вважати достатнім для гідного життя. Адже понад 4,3 млн пенсіонерів за віком отримують менше ніж 6 тисяч гривень.

У Мінсоцполітики анонсували, що вже розробили нову модель пенсійної системи та завершують підготовку законопроєкту. Він має забезпечити більш стабільні та справедливі виплати у довгостроковій перспективі.

Більше про це - у великому інтерв'ю міністра для РБК-Україна "Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін".

