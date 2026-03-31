Пенсія під загрозою: хто з українців має подати важливе повідомлення до кінця дня

Пенсіонери з окупованих територій, які у 2025-2026 роках пройшли фізичну ідентифікацію, але досі не повідомили про неотримання виплат від РФ, мають зробити це сьогодні. Крайній термін - 31 березня, - інакше виплату пенсії призупинять.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Вимога поширюється на пенсіонерів, які:
Умова отримання пенсії для цієї категорії - підтвердження того, що людина не отримує виплат від російських органів пенсійного забезпечення.
Ті, хто у 2025-2026 роках пройшов фізичну ідентифікацію і мав подати повідомлення, але станом на 1 лютого 2026 року цього не зробив, - зобов'язані повідомити ПФУ до 1 квітня 2026 року.
Якщо повідомлення не надійде - виплату пенсії призупинять. Поновити її можна буде лише після подання окремої заяви, в якій знову потрібно буде підтвердити факт неотримання виплат від РФ.
Повідомлення подається один раз. Повторно звертатися потрібно лише якщо змінилися обставини - тобто якщо людина все ж почала отримувати виплати від російського пенсійного органу.
Є кілька способів:
Нагадаємо, українські пенсіонери з окупованих територій перебувають в особливому правовому статусі: держава виплачує їм пенсію, але лише за умови, що вони не отримують аналогічних виплат від РФ.
Це правило закріплено в пункті 14-4 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
