Пенсія під загрозою: хто з українців має подати важливе повідомлення до кінця дня

Кого це стосується

Вимога поширюється на пенсіонерів, які:

проживають на тимчасово окупованих територіях України;

або під час окупації виїхали на підконтрольну Україні територію.

Умова отримання пенсії для цієї категорії - підтвердження того, що людина не отримує виплат від російських органів пенсійного забезпечення.

Чому саме сьогодні

Ті, хто у 2025-2026 роках пройшов фізичну ідентифікацію і мав подати повідомлення, але станом на 1 лютого 2026 року цього не зробив, - зобов'язані повідомити ПФУ до 1 квітня 2026 року.

Якщо повідомлення не надійде - виплату пенсії призупинять. Поновити її можна буде лише після подання окремої заяви, в якій знову потрібно буде підтвердити факт неотримання виплат від РФ.

Як подати повідомлення

Повідомлення подається один раз. Повторно звертатися потрібно лише якщо змінилися обставини - тобто якщо людина все ж почала отримувати виплати від російського пенсійного органу.

Є кілька способів: