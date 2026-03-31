Пенсія під загрозою: хто з українців має подати важливе повідомлення до кінця дня

16:32 31.03.2026 Вт
2 хв
Не встигнете сьогодні - пенсію призупинять. Кого це стосується?
aimg Катерина Коваль
Фото: для кількох категорій пенсіонерів ідентифікація обов'язкова (Getty Images)

Пенсіонери з окупованих територій, які у 2025-2026 роках пройшли фізичну ідентифікацію, але досі не повідомили про неотримання виплат від РФ, мають зробити це сьогодні. Крайній термін - 31 березня, - інакше виплату пенсії призупинять.

Кого це стосується

Вимога поширюється на пенсіонерів, які:

  • проживають на тимчасово окупованих територіях України;
  • або під час окупації виїхали на підконтрольну Україні територію.

Умова отримання пенсії для цієї категорії - підтвердження того, що людина не отримує виплат від російських органів пенсійного забезпечення.

Чому саме сьогодні

Ті, хто у 2025-2026 роках пройшов фізичну ідентифікацію і мав подати повідомлення, але станом на 1 лютого 2026 року цього не зробив, - зобов'язані повідомити ПФУ до 1 квітня 2026 року.

Якщо повідомлення не надійде - виплату пенсії призупинять. Поновити її можна буде лише після подання окремої заяви, в якій знову потрібно буде підтвердити факт неотримання виплат від РФ.

Як подати повідомлення

Повідомлення подається один раз. Повторно звертатися потрібно лише якщо змінилися обставини - тобто якщо людина все ж почала отримувати виплати від російського пенсійного органу.

Є кілька способів:

  • Онлайн - через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ, авторизувавшись через кваліфікований електронний підпис. У розділі "Дистанційне інформування" потрібно поставити позначку навпроти відповідного рядка про неотримання виплат від РФ.
  • Відеозв'язок - під час відеоідентифікації з працівником головного управління ПФУ. Відповідь фіксується в рішенні за результатами відеоідентифікації.
  • Поштою - для тих, хто перебуває за кордоном. Повідомлення у довільній формі надсилається на адресу територіального органу ПФУ, де людина перебуває на обліку, разом із посвідченням про перебування в живих.
  • Особисто - у сервісному центрі ПФУ, подавши заяву про призначення, перерахунок або продовження пенсії з відповідною інформацією.

Нагадаємо, українські пенсіонери з окупованих територій перебувають в особливому правовому статусі: держава виплачує їм пенсію, але лише за умови, що вони не отримують аналогічних виплат від РФ.

Це правило закріплено в пункті 14-4 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Раніше ми розповідали про підвищення пенсій в Україні з січня 2026 року та про те, скільки стажу потрібно для виходу на пенсію за віком.

Також пояснювали, в яких випадках пенсіонеру знадобиться довідка про доходи й де її отримати.

Окремо розбирали, як не втратити пенсію чи субсидію тим, хто перебуває за кордоном.

