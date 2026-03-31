Пенсия под угрозой: кто из украинцев должен подать важное сообщение до конца дня

16:32 31.03.2026 Вт
2 мин
Не успеете сегодня - пенсию приостановят. Кого это касается?
aimg Екатерина Коваль
Фото: для нескольких категорий пенсионеров идентификация обязательна (Getty Images)

Пенсионеры с оккупированных территорий, которые в 2025-2026 годах прошли физическую идентификацию, но до сих пор не сообщили о неполучении выплат от РФ, должны сделать это сегодня. Крайний срок - 31 марта, - иначе выплату пенсии приостановят.

Кого это касается

Требование распространяется на пенсионеров, которые:

  • проживают на временно оккупированных территориях Украины;
  • или во время оккупации выехали на подконтрольную Украине территорию.

Условие получения пенсии для этой категории - подтверждение того, что человек не получает выплат от российских органов пенсионного обеспечения.

Почему именно сегодня

Те, кто в 2025-2026 годах прошел физическую идентификацию и должен был подать уведомление, но по состоянию на 1 февраля 2026 года этого не сделал, - обязаны сообщить ПФУ до 1 апреля 2026 года.

Если сообщение не поступит - выплату пенсии приостановят. Возобновить ее можно будет только после подачи отдельного заявления, в котором снова нужно будет подтвердить факт неполучения выплат от РФ.

Как подать уведомление

Уведомление подается один раз. Повторно обращаться нужно только если изменились обстоятельства - то есть если человек все же начал получать выплаты от российского пенсионного органа.

Есть несколько способов:

  • Онлайн - через личный кабинет на вебпортале ПФУ, авторизовавшись через квалифицированную электронную подпись. В разделе "Дистанционное информирование" нужно поставить отметку напротив соответствующей строки о неполучении выплат от РФ.
  • Видеосвязь - во время видеоидентификации с работником главного управления ПФУ. Ответ фиксируется в решении по результатам видеоидентификации.
  • По почте - для тех, кто находится за границей. Сообщение в произвольной форме направляется в адрес территориального органа ПФУ, где человек состоит на учете, вместе с удостоверением о пребывании в живых.
  • Лично - в сервисном центре ПФУ, подав заявление о назначении, перерасчете или продлении пенсии с соответствующей информацией.

Напомним, украинские пенсионеры с оккупированных территорий находятся в особом правовом статусе: государство выплачивает им пенсию, но только при условии, что они не получают аналогичных выплат от РФ.

Это правило закреплено в пункте 14-4 Заключительных положений Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Ранее мы рассказывали о повышении пенсий в Украине с января 2026 года и о том, сколько стажа нужно для выхода на пенсию по возрасту.

Также объясняли, в каких случаях пенсионеру понадобится справка о доходах и где ее получить.

Отдельно разбирали, как не потерять пенсию или субсидию тем, кто находится за границей.

