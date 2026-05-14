Пенсія за фактичним місцем проживання: як подати заяву онлайн та які документи потрібні

Українські пенсіонери можуть отримувати виплати за фактичним місцем проживання, навіть якщо воно не збігається із зареєстрованою адресою. Це стосується і людей, які переїхали з тимчасово окупованих територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).
Головне:
У Пенсійному фонді нагадали, що закон дозволяє виплачувати пенсію за фактичним місцем проживання людини в межах України незалежно від офіційної реєстрації.
Якщо пенсіонер переїхав в інший регіон або залишив тимчасово окуповану територію, він може подати заяву про переведення пенсійної справи за новим місцем проживання.
Звернутися можна двома способами:
Для подання заяви онлайн потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Крок 1. Авторизуватися на порталі ПФУ. Потрібно зайти на портал електронних послуг Пенсійного фонду та натиснути кнопку "Вхід". Після цього слід авторизуватися за допомогою КЕП.
Крок 2. Обрати потрібну послугу. У меню необхідно перейти до розділу "Щодо пенсійного забезпечення" та обрати опцію "Заява на перерахунок пенсії".
Крок 3. Заповнити заяву. У формі потрібно:
Також необхідно вказати інформацію щодо можливого отримання пенсії за іншими законами або в іншій державі.
До заяви потрібно завантажити сканкопії:
У ПФУ наголошують, що сканкопії мають бути:
Рекомендована якість сканування - 300 dpi
Після внесення даних потрібно:
Статус розгляду заяви можна відстежувати у розділі "Мої звернення" на порталі Пенсійного фонду.
Раніше РБК-Україна писало, що українці, які працювали на тимчасово окупованих територіях і втратили документи, можуть підтвердити трудовий стаж для призначення пенсії через спеціальні комісії ПФУ. У разі відсутності документів стаж дозволяється підтверджувати свідченнями колег, зокрема й тих, хто перебуває за кордоном.
Також ми розповідали, що пенсію за вислугу років можуть отримати окремі категорії працівників - зокрема медики, педагоги, артисти, спортсмени, працівники авіації та транспорту. Для цього потрібно мати спеціальний стаж, а в деяких випадках - ще й досягти визначеного віку, при цьому виплати призначають лише після звільнення з відповідної посади.