RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Пенсия по фактическому месту жительства: как подать заявление онлайн и какие документы нужны

06:40 14.05.2026 Чт
3 мин
Пошаговая инструкция, как переоформить пенсию через портал ПФУ
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Пенсионеры могут онлайн подать заявление о переводе пенсии (Getty Images)

Украинские пенсионеры могут получать выплаты по фактическому месту жительства, даже если оно не совпадает с зарегистрированным адресом. Это касается и людей, которые переехали с временно оккупированных территорий.

Главное:

  • Законное право: Украинские пенсионеры могут получать выплаты по фактическому месту жительства в пределах страны, даже без официальной регистрации по новому адресу.
  • Для переселенцев: Возможность перевода пенсионного дела касается и граждан, которые выехали с временно оккупированных территорий.
  • Способы подачи: Заявление о постановке на учет по новому месту жительства можно подать лично в сервисном центре ПФУ или дистанционно через веб-портал электронных услуг.
  • Онлайн-инструкция: Для подачи заявления через портал ПФУ необходима авторизация с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  • Необходимые документы: К электронному заявлению нужно добавить цветные сканкопии паспорта, идентификационного кода и пенсионного удостоверения в формате JPG или PDF.
  • Технические требования: Размер каждого сканированного документа не должен превышать 1 МБ, а рекомендуемое качество сканирования составляет 300 dpi.
  • Контроль статуса: Отслеживать рассмотрение обращения можно в личном кабинете на портале Пенсионного фонда в разделе "Мои обращения".

Кто может перевести пенсию по новому месту жительства

В Пенсионном фонде напомнили, что закон позволяет выплачивать пенсию по фактическому месту жительства человека в пределах Украины независимо от официальной регистрации.

Если пенсионер переехал в другой регион или покинул временно оккупированную территорию, он может подать заявление о переводе пенсионного дела по новому месту жительства.

Как подать заявление

Обратиться можно двумя способами:

  • лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда;
  • онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Для подачи заявления онлайн нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Как перевести пенсию онлайн: пошаговая инструкция

Шаг 1. Авторизоваться на портале ПФУ. Нужно зайти на портал электронных услуг Пенсионного фонда и нажать кнопку "Вход". После этого следует авторизоваться с помощью КЭП.

Шаг 2. Выбрать нужную услугу. В меню необходимо перейти в раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать опцию "Заявление на перерасчет пенсии".

Шаг 3. Заполнить заявление. В форме нужно:

  • заполнить все обязательные поля;
  • в графе "Вид перерасчета" выбрать "Взятие на учет (в новом районе)";
  • указать управление Пенсионного фонда по новому месту жительства.

Также необходимо указать информацию о возможном получении пенсии по другим законам или в другом государстве.

Какие документы нужно приложить

К заявлению нужно загрузить сканкопии:

  • паспорта;
  • идентификационного кода;
  • пенсионного удостоверения;
  • других документов при необходимости.

В ПФУ отмечают, что сканкопии должны быть:

  • цветными;
  • четкими;
  • в формате JPG или PDF;
  • размером до 1 МБ.

Рекомендуемое качество сканирования - 300 dpi

Что делать после заполнения заявления

После внесения данных нужно:

  • дать согласие на обработку персональных данных;
  • подтвердить ознакомление с правилами;
  • сформировать заявление;
  • проверить информацию;
  • подписать документ КЭП и отправить в ПФУ.

Статус рассмотрения заявления можно отслеживать в разделе "Мои обращения" на портале Пенсионного фонда.

Ранее РБК-Украина писало, что украинцы, которые работали на временно оккупированных территориях и потеряли документы, могут подтвердить трудовой стаж для назначения пенсии через специальные комиссии ПФУ. В случае отсутствия документов стаж разрешается подтверждать свидетельствами коллег, в том числе и тех, кто находится за границей.

Также мы рассказывали, что пенсию за выслугу лет могут получить отдельные категории работников - в частности медики, педагоги, артисты, спортсмены, работники авиации и транспорта. Для этого нужно иметь специальный стаж, а в некоторых случаях - еще и достичь определенного возраста, при этом выплаты назначают только после увольнения с соответствующей должности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пенсионный фонд УкраиныПенсии в Украине