Пенсия по фактическому месту жительства: как подать заявление онлайн и какие документы нужны

Украинские пенсионеры могут получать выплаты по фактическому месту жительства, даже если оно не совпадает с зарегистрированным адресом. Это касается и людей, которые переехали с временно оккупированных территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Главное:
В Пенсионном фонде напомнили, что закон позволяет выплачивать пенсию по фактическому месту жительства человека в пределах Украины независимо от официальной регистрации.
Если пенсионер переехал в другой регион или покинул временно оккупированную территорию, он может подать заявление о переводе пенсионного дела по новому месту жительства.
Обратиться можно двумя способами:
Для подачи заявления онлайн нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).
Шаг 1. Авторизоваться на портале ПФУ. Нужно зайти на портал электронных услуг Пенсионного фонда и нажать кнопку "Вход". После этого следует авторизоваться с помощью КЭП.
Шаг 2. Выбрать нужную услугу. В меню необходимо перейти в раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать опцию "Заявление на перерасчет пенсии".
Шаг 3. Заполнить заявление. В форме нужно:
Также необходимо указать информацию о возможном получении пенсии по другим законам или в другом государстве.
К заявлению нужно загрузить сканкопии:
В ПФУ отмечают, что сканкопии должны быть:
Рекомендуемое качество сканирования - 300 dpi
После внесения данных нужно:
Статус рассмотрения заявления можно отслеживать в разделе "Мои обращения" на портале Пенсионного фонда.
Ранее РБК-Украина писало, что украинцы, которые работали на временно оккупированных территориях и потеряли документы, могут подтвердить трудовой стаж для назначения пенсии через специальные комиссии ПФУ. В случае отсутствия документов стаж разрешается подтверждать свидетельствами коллег, в том числе и тех, кто находится за границей.
Также мы рассказывали, что пенсию за выслугу лет могут получить отдельные категории работников - в частности медики, педагоги, артисты, спортсмены, работники авиации и транспорта. Для этого нужно иметь специальный стаж, а в некоторых случаях - еще и достичь определенного возраста, при этом выплаты назначают только после увольнения с соответствующей должности.