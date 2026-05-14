Пенсия по фактическому месту жительства: как подать заявление онлайн и какие документы нужны

Главное: Законное право: Украинские пенсионеры могут получать выплаты по фактическому месту жительства в пределах страны, даже без официальной регистрации по новому адресу.

Кто может перевести пенсию по новому месту жительства

В Пенсионном фонде напомнили, что закон позволяет выплачивать пенсию по фактическому месту жительства человека в пределах Украины независимо от официальной регистрации.

Если пенсионер переехал в другой регион или покинул временно оккупированную территорию, он может подать заявление о переводе пенсионного дела по новому месту жительства.

Как подать заявление

Обратиться можно двумя способами:

в любом сервисном центре Пенсионного фонда; онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Для подачи заявления онлайн нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Как перевести пенсию онлайн: пошаговая инструкция

Шаг 1. Авторизоваться на портале ПФУ. Нужно зайти на портал электронных услуг Пенсионного фонда и нажать кнопку "Вход". После этого следует авторизоваться с помощью КЭП.

Шаг 2. Выбрать нужную услугу. В меню необходимо перейти в раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать опцию "Заявление на перерасчет пенсии".

Шаг 3. Заполнить заявление. В форме нужно:

заполнить все обязательные поля;

в графе "Вид перерасчета" выбрать "Взятие на учет (в новом районе)";

указать управление Пенсионного фонда по новому месту жительства.

Также необходимо указать информацию о возможном получении пенсии по другим законам или в другом государстве.

Какие документы нужно приложить

К заявлению нужно загрузить сканкопии:

паспорта;

идентификационного кода;

пенсионного удостоверения;

других документов при необходимости.

В ПФУ отмечают, что сканкопии должны быть:

цветными;

четкими;

в формате JPG или PDF;

размером до 1 МБ.

Рекомендуемое качество сканирования - 300 dpi

Что делать после заполнения заявления

После внесения данных нужно:

дать согласие на обработку персональных данных;

подтвердить ознакомление с правилами;

сформировать заявление;

проверить информацию;

подписать документ КЭП и отправить в ПФУ.

Статус рассмотрения заявления можно отслеживать в разделе "Мои обращения" на портале Пенсионного фонда.