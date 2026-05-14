Пенсия по фактическому месту жительства: как подать заявление онлайн и какие документы нужны
Украинские пенсионеры могут получать выплаты по фактическому месту жительства, даже если оно не совпадает с зарегистрированным адресом. Это касается и людей, которые переехали с временно оккупированных территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Главное:
- Законное право: Украинские пенсионеры могут получать выплаты по фактическому месту жительства в пределах страны, даже без официальной регистрации по новому адресу.
- Для переселенцев: Возможность перевода пенсионного дела касается и граждан, которые выехали с временно оккупированных территорий.
- Способы подачи: Заявление о постановке на учет по новому месту жительства можно подать лично в сервисном центре ПФУ или дистанционно через веб-портал электронных услуг.
- Онлайн-инструкция: Для подачи заявления через портал ПФУ необходима авторизация с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- Необходимые документы: К электронному заявлению нужно добавить цветные сканкопии паспорта, идентификационного кода и пенсионного удостоверения в формате JPG или PDF.
- Технические требования: Размер каждого сканированного документа не должен превышать 1 МБ, а рекомендуемое качество сканирования составляет 300 dpi.
- Контроль статуса: Отслеживать рассмотрение обращения можно в личном кабинете на портале Пенсионного фонда в разделе "Мои обращения".
Кто может перевести пенсию по новому месту жительства
В Пенсионном фонде напомнили, что закон позволяет выплачивать пенсию по фактическому месту жительства человека в пределах Украины независимо от официальной регистрации.
Если пенсионер переехал в другой регион или покинул временно оккупированную территорию, он может подать заявление о переводе пенсионного дела по новому месту жительства.
Как подать заявление
Обратиться можно двумя способами:
- лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда;
- онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Для подачи заявления онлайн нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).
Как перевести пенсию онлайн: пошаговая инструкция
Шаг 1. Авторизоваться на портале ПФУ. Нужно зайти на портал электронных услуг Пенсионного фонда и нажать кнопку "Вход". После этого следует авторизоваться с помощью КЭП.
Шаг 2. Выбрать нужную услугу. В меню необходимо перейти в раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать опцию "Заявление на перерасчет пенсии".
Шаг 3. Заполнить заявление. В форме нужно:
- заполнить все обязательные поля;
- в графе "Вид перерасчета" выбрать "Взятие на учет (в новом районе)";
- указать управление Пенсионного фонда по новому месту жительства.
Также необходимо указать информацию о возможном получении пенсии по другим законам или в другом государстве.
Какие документы нужно приложить
К заявлению нужно загрузить сканкопии:
- паспорта;
- идентификационного кода;
- пенсионного удостоверения;
- других документов при необходимости.
В ПФУ отмечают, что сканкопии должны быть:
- цветными;
- четкими;
- в формате JPG или PDF;
- размером до 1 МБ.
Рекомендуемое качество сканирования - 300 dpi
Что делать после заполнения заявления
После внесения данных нужно:
- дать согласие на обработку персональных данных;
- подтвердить ознакомление с правилами;
- сформировать заявление;
- проверить информацию;
- подписать документ КЭП и отправить в ПФУ.
Статус рассмотрения заявления можно отслеживать в разделе "Мои обращения" на портале Пенсионного фонда.
Ранее РБК-Украина писало, что украинцы, которые работали на временно оккупированных территориях и потеряли документы, могут подтвердить трудовой стаж для назначения пенсии через специальные комиссии ПФУ. В случае отсутствия документов стаж разрешается подтверждать свидетельствами коллег, в том числе и тех, кто находится за границей.
Также мы рассказывали, что пенсию за выслугу лет могут получить отдельные категории работников - в частности медики, педагоги, артисты, спортсмены, работники авиации и транспорта. Для этого нужно иметь специальный стаж, а в некоторых случаях - еще и достичь определенного возраста, при этом выплаты назначают только после увольнения с соответствующей должности.