Пенсіонери за кордоном можуть втратити виплати: що потрібно зробити до кінця року

Що таке фізична ідентифікація і навіщо вона

Це щорічна процедура, яка підтверджує, що пенсіонер живий і продовжує отримувати виплати законно. Без неї Пенсійний фонд припинить нарахування.

За законом України пенсія виплачується на рахунки в українських банках лише за умови проходження ідентифікації до 31 грудня кожного року. Якщо ви пройшли її у 2026-му - у 2027-му виплати продовжаться. Якщо ні, їх зупинять.

Кому це стосується

Всім українським пенсіонерам, які від початку повномасштабного вторгнення або в інший період виїхали за кордон і продовжують отримувати українську пенсію. Навіть якщо ідентифікацію пройдено у 2025 році - у 2026-му її треба пройти знову.

Як не витратити зайвого часу

ПФУ нагадує: пенсія нараховується лише на рахунок в українському банку. Якщо кошти тривалий час не витрачаються - це також може стати сигналом для перевірки. Слідкуйте за активністю картки.