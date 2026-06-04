Пенсіонери за кордоном можуть втратити виплати: що потрібно зробити до кінця року

Українські пенсіонери, які перебувають за кордоном, мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року - інакше втратять пенсію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Що таке фізична ідентифікація і навіщо вона
Це щорічна процедура, яка підтверджує, що пенсіонер живий і продовжує отримувати виплати законно. Без неї Пенсійний фонд припинить нарахування.
За законом України пенсія виплачується на рахунки в українських банках лише за умови проходження ідентифікації до 31 грудня кожного року. Якщо ви пройшли її у 2026-му - у 2027-му виплати продовжаться. Якщо ні, їх зупинять.
Кому це стосується
Всім українським пенсіонерам, які від початку повномасштабного вторгнення або в інший період виїхали за кордон і продовжують отримувати українську пенсію. Навіть якщо ідентифікацію пройдено у 2025 році - у 2026-му її треба пройти знову.
Як не витратити зайвого часу
ПФУ нагадує: пенсія нараховується лише на рахунок в українському банку. Якщо кошти тривалий час не витрачаються - це також може стати сигналом для перевірки. Слідкуйте за активністю картки.
10 червня завершується перехідний період для оцифрування трудових книжок, але у ПФУ пояснили, що страховий стаж не зникне, навіть якщо не встигнути подати скани вчасно.
Також у фонді роз'яснили, кому і коли потрібно подавати заяву про неотримання пенсії від Росії. А пенсіонерам, які звільнились або закрили ФОП, нагадали: статус непрацюючого не присвоюється автоматично - про зміни треба повідомити ПФУ протягом 10 днів.