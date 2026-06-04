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Пенсионеры за рубежом могут потерять выплаты: что нужно сделать до конца года

03:42 04.06.2026 Чт
2 мин
Как не остаться без денег и сохранить выплаты?
aimg Екатерина Коваль
Фото: пенсия будет выплачиваться только при одном условии (Getty Images)

Украинские пенсионеры, которые находятся за рубежом, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года - иначе потеряют пенсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Что такое физическая идентификация и зачем она нужна

Это ежегодная процедура, которая подтверждает, что пенсионер жив и продолжает получать выплаты законно. Без нее Пенсионный фонд прекратит начисления.

По закону Украины пенсия выплачивается на счета в украинских банках только при условии прохождения идентификации до 31 декабря каждого года. Если вы прошли ее в 2026-м - в 2027-м выплаты продолжатся. Если нет, их остановят.

Кого это касается

Всем украинским пенсионерам, которые с начала полномасштабного вторжения или в другой период выехали за границу и продолжают получать украинскую пенсию. Даже если идентификация пройдена в 2025 году - в 2026-м ее надо пройти снова.

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Как не потратить лишнего времени

ПФУ напоминает: пенсия начисляется только на счет в украинском банке. Если средства длительное время не расходуются - это также может стать сигналом для проверки. Следите за активностью карты.

10 июня завершается переходный период для оцифровки трудовых книжек, но в ПФУ объяснили, что страховой стаж не исчезнет, даже если не успеть подать сканы вовремя.

Также в фонде разъяснили, кому и когда нужно подавать заявление о неполучении пенсии от России. А пенсионерам, которые уволились или закрыли ФЛП, напомнили: статус неработающего не присваивается автоматически - об изменениях надо сообщить ПФУ в течение 10 дней.

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