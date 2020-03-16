Пенсионерам выплатят тысячу гривен из-за коронавируса

В рамках борьбы с коронавирусом украинские пенсионеры получат дополнительную выплату на 1 тыс. грн. Об этом он сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

По его словам, еще касается тех, кто получает меньше 5 тыс. грн.

"Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тыс. гривен должны получить доплату в размере 1 тыс. гривен", - сказал он.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине получают пенсии: до 1500 грн - 0,7% пенсионеров, от 1501 грн до 2000 грн - 34,8%, от 2001 грн до 3000 грн - 34,2%, от 3001 грн до 4000 грн - 12,4%, от 4001 грн до 5000 грн - 6,3%, от 5001 грн до 10000 грн - 9,3%, свыше 10000 грн - 2,3%.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министерство инфраструктуры Украины должно запретить работу метрополитенов.

"Министерству инфраструктуры - с 12 часов дня 18 марта 2020 запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское перевозки, запретить работу метрополитенов", - сообщил он.