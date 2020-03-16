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Зеленский приказал запретить работу метрополитенов

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 17:37
Зеленский приказал запретить работу метрополитенов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам президента, городские перевозки могут осуществляться в маршрутных такси

Президент Украины Владимир Зеленский приказал Министерству инфраструктуры Украины запретить работу метрополитенов. Об этом он сообщил в своем видеообращении, передает РБК-Украина.

Запретить работу метрополитена Зеленский призывает с 00:00 18 марта. При этом президент отметил, что городские перевозки могут осуществляться в маршрутных такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек - в маршрутных такси и такси и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - заявил Зеленский.

Досвід Китаю засвідчує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус і рятують життя. Досвід інших країн показує, що м’якотілість та ліберальність є союзниками коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного – життя та здоров’я українців.

Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 16 березня 2020 р.

Также президент дал распоряжение ограничить междугородние и межобластные железнодорожные, авиа и автобусные перевозки.

Напомним, Владимир Зеленский призывает в областях, где были подтверждены случаи коронавируса - в Черновицкой и Житомирской - ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта.

В Офисе президента сегодня было заседание с представителями Кабинета министров о мерах по противодействию пандемии коронавируса в Украине. Так, собеседник издания подтвердил, что заседание касалось распространения коронавируса.

16 марта в Украине усилили меры карантина. А завтра парламентарии на внеочередном заседании намерены принять ряд инициатив для противодействия коронавируса.

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