Треть украинских пенсионеров получают до 2000 гривен

Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

У большинства пенсионеров выплаты колеблются в пределах от 1500 до 3000 грн

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал данные о пенсионных выплатах по состоянию на 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.

По данным ПФУ, получают выплаты:

до 1500 грн - 0,7% пенсионеров,

от 1501 грн до 2000 грн - 34,8%,

от 2001 грн до 3000 грн - 34,2%,

от 3001 грн до 4000 грн - 12,4%,

от 4001 грн до 5000 грн - 6,3%,

от 5001 грн до 10000 грн - 9,3%,

свыше 10000 грн - 2,3%.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины на заседании 24 января 2020 года одобрил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год. Согласно документу, собственные доходы Пенсионного фонда в 2020 году составят 301,8 млрд грн. Кроме того, средства государственного бюджета на выплату пенсий и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда составляют 146,8 млрд грн. Таким образом, общие доходы предусмотрены в сумме 448,6 млрд грн, расходы - 448,4 млрд грн.