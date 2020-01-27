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Треть украинских пенсионеров получают до 2000 гривен

Новости » Экономика     27.01.2020 - 12:17
Треть украинских пенсионеров получают до 2000 гривен
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

У большинства пенсионеров выплаты колеблются в пределах от 1500  до 3000 грн

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал данные о пенсионных выплатах по состоянию на 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.

По данным ПФУ, получают выплаты:

  • до 1500 грн - 0,7% пенсионеров,
  • от 1501 грн до 2000 грн - 34,8%,
  • от 2001 грн до 3000 грн - 34,2%,
  • от 3001 грн до 4000 грн - 12,4%,
  • от 4001 грн до 5000 грн - 6,3%,
  • от 5001 грн до 10000 грн - 9,3%,
  • свыше 10000 грн - 2,3%.

Треть украинских пенсионеров получают до 2000 гривен

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины на заседании 24 января 2020 года одобрил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год. Согласно документу, собственные доходы Пенсионного фонда в 2020 году составят 301,8 млрд грн. Кроме того, средства государственного бюджета на выплату пенсий и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда составляют 146,8 млрд грн. Таким образом, общие доходы предусмотрены в сумме 448,6 млрд грн, расходы - 448,4 млрд грн.

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