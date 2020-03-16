Пенсіонерам виплатять тисячу гривень через коронавірус

В рамках боротьби з коронавірусом українські пенсіонери отримають додаткову виплату на 1 тис. грн. Про це він сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За його словами, ще стосується тих, хто отримує менше 5 тис. грн.

"Громадяни, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень мають отримати доплату в розмірі 1 тис. гривень", - сказав він.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні отримують пенсії: до 1500 грн - 0,7% пенсіонерів, від 1501 грн до 2000 грн - 34,8%, від 2001 грн до 3000 грн - 34,2%, від 3001 грн до 4000 грн - 12,4%, від 4001 до 5000 грн - 6,3%, від 5001 грн до 10000 грн - 9,3%, понад 10000 грн - 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що Міністерство інфраструктури України має заборонити роботу метрополітенів.

"Міністерству інфраструктури - з 12 годин дня 18 березня 2020 заборонити залізничне, авіа - і міжміське автобусне і міжобласне пасажирське перевезення, заборонити роботу метрополітенів", - повідомив він.