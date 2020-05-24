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Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать ежемесячно, - Минсоцполитики

Новости » Общество     24.05.2020 - 10:25
Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать ежемесячно, - Минсоцполитики
Фото: деньги на фоне пенсионного удостоверения (УНИАН)

Пенсионеры смогут получать прибавку в 500 гривен ежемесячно

Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать ежемесячно надбавку в размере 500 гривен. Таких пенсионеров более миллиона.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Интер".

"Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям... Около 500 грн", - сказала Лазебная.

По ее словам, дата индексации пенсий должна быть определена законодательно, чтобы избежать спекуляций на эту тему.

Министр также сообщила, что сегодня дефицит пенсионного фонда составляет 34 млрд гривен, тогда как в начале года он составлял 23 млрд гривен.

Напомним, ранее эту программу анонсировал президент Владимир Зеленский, но размер доплаты не уточнил.

Также РБК-Украина писало, что с 4 мая в Украине началась выплата проиндексированных пенсий. Коэффициент пересчета пенсий составил 1,11.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины пенсииМинистерство социальной политики
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