Правительство готовит новую программу поддержки пенсионеров, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Минсоцполитики заканчивает разработку соответствующей программы

Кабинет министров разрабатывает программу поддержки пенсионеров, которым исполнилось более 75 лет. Детали программы обнародуют в ближайшее время.

Об этом во время пресс-конференции сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства напомнил, что в Украине уже действует похожая программа для граждан старше 80 лет.

"Мы ввели программу 80+, и каждому пенсионеру, старшему 80 лет, мы добавили (к пенсии. - ред.) 500 гривен. Дальше будем разрабатывать программу для следующего года, чтобы внедрить программу 75+", - рассказал Зеленский.

Над разработкой новой программы работает министр социальной политики Марина Лазебная. Вскоре ее представят общественности, добавил президент.

Напомним, с 4 мая в Украине началась выплата проиндексированных пенсий. Коэффициент пересчета пенсий составил 1,11. При этом, если размер повышения после перерасчета пенсии не достигает 100 гривен, устанавливается доплата к пенсии до этой суммы.

Также сообщалось, что с 1 июля в связи с повышением прожиточного минимума также будет увеличен размер минимальной пенсии. В частности, она вырастет с 1638 до 1712 грн (на 74 грн). В декабре 2020 года запланирован еще один этап повышения - тогда выплаты вырастут на 57 грн и достигнут 1769 грн.

Автор: Роман Калиниченко