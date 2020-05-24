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Пенсіонерам старше 75 років будуть доплачувати щомісяця, - Мінсоцполітики

Новини » Суспільство     24.05.2020 - 10:25
Пенсіонерам старше 75 років будуть доплачувати щомісяця, - Мінсоцполітики
Фото: гроші на тлі пенсійного посвідчення (УНІАН)

Пенсіонери зможуть отримувати надбавку в 500 гривень щомісяця

Пенсіонерам старше 75 років будуть доплачувати щомісяця надбавку у розмірі 500 гривень. Таких пенсіонерів більше мільйона.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ми розробили нові соціальні ініціативи. Для більш ніж одного мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, ми хочемо також встановити щомісячну надбавку до пенсій... Близько 500 грн", - сказала Лазебна.

За її словами, дата індексації пенсій повинна бути визначена законодавчо, щоб уникнути спекуляцій на цю тему.

Міністр також повідомила, що на сьогодні дефіцит пенсійного фонду становить 34 млрд гривень, тоді як на початку року він становив 23 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше цю програму анонсував президент Володимир Зеленський, але розмір доплати не уточнив.

Також РБК-Україна писало, що з 4 травня в Україні почалася виплата проіндексованих пенсій. Коефіцієнт перерахунку пенсій склав 1,11.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України пенсииМіністерство соціальної політики
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