В Украине началась выплата проиндексированных пенсий

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С 4 мая началась выплата пенсий с учетом индексации

В Украине с 4 мая началась выплата пенсий после индексации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию сайте президента по итогам рабочего совещания главы Офиса президента Андрея Ермака со своими заместителями.

Сообщается, что на совещании обсудили индексацию пенсий, которая проходит в мае.

"Правительство уже приняло соответствующее решение, и с сегодняшнего дня начнется начисление повышенных выплат пенсионерам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что коэффициент перерасчета пенсий составит 1,11. При этом, если размер повышения после перерасчета пенсии не достигает 100 гривен, устанавливается доплата к пенсии до этой суммы. Если с 1 мая пенсия с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации не достигает 2100 гривен, таким пенсионерам установят доплату до указанной суммы.

В Пенсионном фонде уже заявили, что средний размер индексации составит 259 гривен, однако почти половина пенсионеров получит всего лишь по 100 гривен. Максимальную индексацию в размере более тысячи гривен получат чуть более 2% пенсионеров.