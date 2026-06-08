Пенсіонерам готують велику реформу: що пропонує змінити Кабмін

Як зміниться структура пенсії

За урядовою концепцією, пенсія складатиметься з двох частин:

базової - її фінансуватиме держава;

страхової - залежить від стажу і сплачених внесків.

Також передбачено запровадження гарантованого мінімального рівня виплат і скорочення розриву між найменшими та найбільшими пенсіями.

Чому вирішили змінити систему

Зараз пенсія знецінюється вже через три роки після виходу на заслужений відпочинок.

При цьому новіші пенсіонери з аналогічним стажем і зарплатою отримують значно більше. Базова частина покликана усунути цю несправедливість.

Що ще обговорювали

На Раді коаліції порушували й інші проблемні питання:

"елітні" пенсії для окремих професійних груп;

розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Крім того, уряд пропонує поступово перевести спеціальні пенсії у систему професійних пенсійних програм і розвивати добровільні накопичення.

Подати законопроєкт до Верховної Ради планують не пізніше осені.