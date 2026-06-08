Пенсионерам готовят большую реформу: что предлагает изменить Кабмин

Как изменится структура пенсии

По правительственной концепции, пенсия будет состоять из двух частей:

базовой - ее будет финансировать государство;

страховой - зависит от стажа и уплаченных взносов.

Также предусмотрено введение гарантированного минимального уровня выплат и сокращение разрыва между наименьшими и наибольшими пенсиями.

Почему решили изменить систему

Сейчас пенсия обесценивается уже через три года после выхода на заслуженный отдых.

При этом более новые пенсионеры с аналогичным стажем и зарплатой получают значительно больше. Базовая часть призвана устранить эту несправедливость.

Что еще обсуждали

На Совете коалиции поднимали и другие проблемные вопросы:

"элитные" пенсии для отдельных профессиональных групп;

размер единого социального взноса (ЕСВ).

Кроме того, правительство предлагает постепенно перевести специальные пенсии в систему профессиональных пенсионных программ и развивать добровольные накопления.

Подать законопроект в Верховную Раду планируют не позднее осени.