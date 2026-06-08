Пенсионерам готовят большую реформу: что предлагает изменить Кабмин

Правительство показало парламенту концепцию пенсионной реформы. Законопроект предусматривает, что начисление выплат изменится полностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата IX созыва от фракции "Слуга народа" от 96 избирательного округа Ольгу Василевскую-Смаглюк.
По правительственной концепции, пенсия будет состоять из двух частей:
Также предусмотрено введение гарантированного минимального уровня выплат и сокращение разрыва между наименьшими и наибольшими пенсиями.
Сейчас пенсия обесценивается уже через три года после выхода на заслуженный отдых.
При этом более новые пенсионеры с аналогичным стажем и зарплатой получают значительно больше. Базовая часть призвана устранить эту несправедливость.
На Совете коалиции поднимали и другие проблемные вопросы:
Кроме того, правительство предлагает постепенно перевести специальные пенсии в систему профессиональных пенсионных программ и развивать добровольные накопления.
Подать законопроект в Верховную Раду планируют не позднее осени.
Напомним, ранее РБК-Украина писало об обновлении показателя средней зарплаты для расчета пенсий - за первые три месяца 2026 года он вырос на более 1300 гривен, что напрямую влияет на размер выплат новым пенсионерам.
Тем временем, для части украинцев истекает срок оцифровки бумажных трудовых книжек - прежде всего это касается тех, кто начал работать до 2004 года и еще не подал скан-копии в Пенсионный фонд.