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Главная » Жизнь » Общество

Пенсионерам готовят большую реформу: что предлагает изменить Кабмин

13:25 08.06.2026 Пн
2 мин
Почему пенсия обесценивается и как правительство хочет это исправить?
aimg Елена Чупровская
Пенсионерам готовят большую реформу: что предлагает изменить Кабмин Фото: в чем суть правительственной реформы (nashreporter.com)
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Правительство показало парламенту концепцию пенсионной реформы. Законопроект предусматривает, что начисление выплат изменится полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата IX созыва от фракции "Слуга народа" от 96 избирательного округа Ольгу Василевскую-Смаглюк.

Как изменится структура пенсии

По правительственной концепции, пенсия будет состоять из двух частей:

  • базовой - ее будет финансировать государство;
  • страховой - зависит от стажа и уплаченных взносов.

Также предусмотрено введение гарантированного минимального уровня выплат и сокращение разрыва между наименьшими и наибольшими пенсиями.

Почему решили изменить систему

Сейчас пенсия обесценивается уже через три года после выхода на заслуженный отдых.

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При этом более новые пенсионеры с аналогичным стажем и зарплатой получают значительно больше. Базовая часть призвана устранить эту несправедливость.

Что еще обсуждали

На Совете коалиции поднимали и другие проблемные вопросы:

  • "элитные" пенсии для отдельных профессиональных групп;
  • размер единого социального взноса (ЕСВ).

Кроме того, правительство предлагает постепенно перевести специальные пенсии в систему профессиональных пенсионных программ и развивать добровольные накопления.

Подать законопроект в Верховную Раду планируют не позднее осени.

Напомним, ранее РБК-Украина писало об обновлении показателя средней зарплаты для расчета пенсий - за первые три месяца 2026 года он вырос на более 1300 гривен, что напрямую влияет на размер выплат новым пенсионерам.

Тем временем, для части украинцев истекает срок оцифровки бумажных трудовых книжек - прежде всего это касается тех, кто начал работать до 2004 года и еще не подал скан-копии в Пенсионный фонд.

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