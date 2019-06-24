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Пенсионерам с большим стажем повысят выплаты с 1 июля

Новости » Экономика    24.06.2019 - 16:52
Пенсионерам с большим стажем повысят выплаты с 1 июля
Фото: пенсионное удостоверение (facebook.com/pfu.gov.ua)

Пенсия будет составлять не менее 2 тыс. грн

Кабинет министров на ближайшем заседании примет решение о повышении пенсий гражданам, которые имеют большой стаж работы, но за низкую зарплату небольшие пенсии. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

По словам главы правительства, уже с 1 июля женщины, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий. В среднем пенсия составит не менее 2 тыс. грн.

Как отметил премьер, это будет очередной этап перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме.

"Все процедурные решения закрепляем на ближайшем заседании правительства", - добавил Гройсман.

Напомним, что с 1 января 2019 года в связи с увеличением минимальной зарплаты повысилась пенсия для людей с большим трудовым стажем. Вообще минимальная пенсия выросла на 172 гривны до 1669 гривен для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 - для мужчин.

Кроме того, с 1 марта вводились дополнительные выплаты пенсионерам средств, которые Пенсионный фонд получил от растаможки евроблях. Единовременная доплата выплачивалась равными частями (по 1205,09 грн) в марте и в апреле. Единовременная доплата к пенсии была установлена 2,1 млн пенсионерам.

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