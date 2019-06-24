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Пенсіонерам з великим стажем підвищать виплати з 1 липня

Новини » Економіка    24.06.2019 - 16:52
Пенсіонерам з великим стажем підвищать виплати з 1 липня
Фото: пенсійне посвідчення (facebook.com/pfu.gov.ua)

Пенсія складатиме не менше 2 тис. грн

Кабінет міністрів на найближчому засіданні ухвалить рішення про підвищення пенсій громадянам, які мають великий стаж роботи, але через низьку зарплату невеликі пенсії. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба уряду.

За словами глави уряду, вже з 1 липня жінки, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем понад 35 років отримають підвищення пенсій. В середньому пенсія складатиме не менше 2 тис. грн.

Як зазначив прем'єр, це буде черговий етап перерахунку пенсій, і далі збільшення відбуватиметься в автоматичному режимі.

"Всі процедурні рішення закріплюємо на найближчому засіданні уряду", - додав Гройсман.

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року у зв'язку із збільшенням мінімальної зарплати підвищилась пенсія для людей з великим трудовим стажем. Загалом мінімальна пенсія зросла на 172 гривні до 1669 гривень для осіб старше 65 років і стажем роботи не менше 30 років для жінок та 35 - для чоловіків.

Крім того, з 1 березня вводилися додаткові виплати пенсіонерам коштів, які Пенсійний фонд отримав від розмитнення євроблях. Одноразова доплата виплачувалася рівними частинами (по 1205,09 грн) у березні і в квітні. Одноразова доплата до пенсії була встановлена 2,1 млн пенсіонерам.

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