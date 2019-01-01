Минимальная пенсия для людей с большим трудовым стажем выросла с 1 января

Фото: пенсионное удостоверение (facebook.com/pfu.gov.ua)

Повышение пенсий коснется 2 млн человек

С 1 января 2019 года в связи с увеличением минимальной зарплаты повышается пенсия для людей с большим трудовым стажем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон о государственном бюджете, который вступил в силу.

Как сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, с 1 января 2019 года произойдет повышение минимальной пенсии на 172 гривны до 1669 гривен для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 - для мужчин.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что повышение пенсий, запланированное с 1 января 2019 года, затронет около 2 млн пенсионеров.

Законодательством предусмотрено, что размер пенсии для таких лиц не может быть ниже, чем 40% минимальной заработной платы. Поскольку уровень минимальной зарплаты с 1 января увеличивается до 4173 грн, то у этой категории людей будет перерасчет и размер пенсии увеличится на 172 грн.

Как сообщало РБК-Украина, прожиточный минимум для лиц, которые потеряли трудоспособность, с 1 декабря 2018 года повышен на 62 грн до 1497 гривен. Это второе повышение пенсии в текущем году. С 1 июля размер минимальной пенсии повышен также на 62 грн - до 1435 грн. Таким образом, минимальная пенсия в 2018 году выросла на 9% (на 124 грн) - с 1373 грн. до 1497 грн.

Согласно закону о госбюджете, в 2019 году пенсия вырастет также на 9%.Законом устанавливается следующий прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года - 1497 грн, с 1 июля - 1564 грн, с 1 декабря - 1638 грн.