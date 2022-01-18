Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год

Народные депутаты уже на следующей неделе вернутся к работе в режиме пленарных заседаний. За какие законопроекты Рада возьмется в ближайшие месяцы и какие приоритеты ставит на 2022 год – в материале РБК-Украина.

Народные депутаты с понедельника вновь соберутся под куполом после длинных зимних каникул. В последние дни января парламент завершит работу шестой сессии и сразу же с февраля откроет новую – седьмую. Две недели подряд Рада будет заседать в режиме пленарных заседаний.

Фракция "Слуга народа", имея решающее слово в формировании парламентской повестки, хочет, в первую очередь, рассмотреть те документы, которые не успели вынести на голосование в декабре. Это, в частности, законопроекты о введении накопительной пенсии и налогах для игорного бизнеса. Плюс на этот год депутаты планируют работу над налоговой реформой и реформой СБУ, а также внесение изменений в Конституцию и частичную легализацию марихуаны.

Потому как большинство из этих вопросов либо не сильно популярны в обществе, либо имеют политическую подоплеку, их рассмотрение не обойдется без дебатов в Раде. С приближением выборов внекоалиционные депутаты становятся все менее сговорчивыми для власти. А войны, с которыми Банковая пошла на влиятельных "игроков" политической и бизнес элиты, могут еще больше обострить обстановку в сессионном зале.

Пенсии, СБУ и каннабис

Один из первых законопроектов, который "Слуга народа" намерена вынести на голосование в зал – о накопительном пенсионном обеспечении №2683. Его рассмотрение было запланировано на 16 декабря, в предпоследний пленарный день Рады.

РБК-Украина уже подробно описывала суть этой реформы. Она предполагает, что все официально трудоустроенные люди до 55 лет получат свои персональные счета. Туда будет зачисляться часть уплаченных ими налогов. А после выхода на пенсию украинцы смогут использовать накопленные средства. Эта система будет работать одновременно с солидарной. То есть у будущего поколения пенсионеров появится два источника дохода.

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прогнозирует, что парламент может проголосовать документ за основу этой зимой. "Потом оппозиционные фракции, скорее всего, попытаются завалить его поправками. Но этот второй уровень по плану должен заработать уже с 1 января 2023 года. Соответственно, голосование должно состояться как можно скорее", – объяснила Кравчук.

Еще один законопроект, который депутаты хотят принять в ближайшее время – о реформе СБУ (№3196-д). Основная идея документа состоит в том, чтобы разграничить контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельности спецслужбы. Ее сотрудники должны пройти переаттестацию. Часть полномочий СБУ передадут другим правоохранительным органам, до 2025 года она лишится функции следствия.

В Украине готовится реформа СБУ (Фото: ssu.gov.ua)

Вокруг этого документа сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, часть экспертной среды недовольна текстом и сетует на расширение полномочий спецслужбы. Например, для нее упрощается блокировка сайтов и доступ к электронным коммуникациям, к "прослушке" и конфиденциальной информации украинцев.

C другой стороны, саму СБУ, судя по всему, не совсем устраивает та редакция, которую подготовила рабочая группа. В то же время партнеры в ЕС, США и НАТО призывают парламент принять законопроект именно в комитетском варианте.

Как объяснила Евгения Кравчук, к документу поступило более 2 тысяч поправок. И сейчас в Раде продолжается активная дискуссия насчет того, стоит ли рассматривать этот проект по сокращенной спецпроцедуре. Многие депутаты категорически против, ведь это ограничит число поправок, которые можно будет вынести на подтверждение. Поэтому не исключено, что комитету придется еще доработать финальный текст, допустила Кравчук.

Кроме того, в этом году парламент может легализовать медицинский каннабис. Летом более 80 депутатов, включая представителей "Слуги народа", внесли законопроект, который разрешает использование марихуаны в лечебных целях. Но Рада отправила этот документ на доработку.

Минздрав в середине декабря представил свою версию текста, у которого есть шансы набрать достаточно голосов "за". В ближайшие месяц-два эта инициатива, как ожидается, будет зарегистрирована в Раде в виде проекта, допустила Евгения Кравчук.

В лекарствах на основе каннабиса нуждаются не менее 2 млн пациентов с онкологией, эпилепсией и болезнью Альцгеймера. Но на применение каннабиса в рекреационных целях сохранится запрет, говорит она.

Легализация каннабиса в Украине проходит не без проблем (Фото: GettyImages)

"Законопроект от министерства усиливает роль полиции в контроле на всех этапах – выращивании, изготовлении, реализации и получении рецептов. Полиция поддерживает этот документ – правоохранителям также не по душе вылавливать этих бедных мам, которые вынуждены покупать на "черном рынке" капли для больного ребенка", – отметила заместитель главы фракции "Слуга народа".

Налоги и экономический паспорт

Еще одна реформа, которой депутаты хотят дать старт в этом году, касается налогов. Первый замглавы финансового комитета Ярослав Железняк ("Голос") объяснил, что сейчас в Раде есть две концепции того, как должна выглядеть эта реформа. Одна – от представителей монобольшинства во главе с Даниилом Гетманцевым, вторая – предложенная "Голосом". Некоторые их идеи совпадают. Как, к примеру, объединение трех взносов – военного, НДФЛ и ЕСВ – в один платеж с одновременным снижением.

"Это реформа налогообложения доходов физических и юридических лиц. Но это точно не эта сессия, потому как еще даже не внесен законопроект", – сказал РБК-Украина глава профильного комитета Даниил Гетманцев (СН).

К этой реформе Рада, вероятно, перейдет только во втором полугодии. В более обозримой перспективе депутаты могут взяться за регуляцию налогов для индустриальных парков, которая предусмотрена в законопроектах № 5688 и № 5689. В этих документах заложены фискальные стимулы и "поблажки" для развития таких промышленных площадок в Украине.

Кроме того, финансовому комитету предстоит подготовка к первому чтению законопроекта об экономическом паспорте украинца (№ №6394), который подал Владимир Зеленский в начале декабря. Президент предлагает создать фонд для будущих поколений. Его наполнят бюджетными средствами, в частности, за счет ренты на пользование недрами. Доступ к деньгам, накопленным в фонде, получат дети, которые родились с 2019 года.

Ярослав Железняк считает законопроект непродуманным. По его словам, такие фонды работают в Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Саудовской Аравии и Норвегии. Но у этих стран есть огромные запасы нефти и профицитный бюджет, в отличие от Украины, которая вынуждена из года в год одалживать средства.

"Идея максимально популистская, у нас нет на это средств. Каждый год мы берем в долг около 200 млрд гривен. Они планируют 50 млрд откладывать в этот фонд. Значит, теперь мы будем брать в долг 250 млрд. Куда могут быть инвестированы эти средства? В долговые обязательства государства. То есть мы будем сами себе платить проценты либо же брать больше денег в кредит у международных партнеров и за это еще платить проценты", – сказал Железняк.

В Раде готовятся к налоговой реформе (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Гетманцев прогнозирует, что Рада может проголосовать этот законопроект в первом чтении уже в начале февраля. Поскольку запуск фонда намечен на 1 января 2023 года, то документ не будут откладывать в долгий ящик.

"Мы вводим это так, как это работает за границей. Голоса будут, потому что это популярная инициатива, которая поддерживается людьми. Но это совершенно не популизм. Она рассчитана на цифрах, программах, она, действительно, будет долговременной. Я не исключаю каких-либо точечных изменений в этом документе, но я не вижу нужды что-то менять концептуально", – пояснил изданию глава профильного комитета.

Налоговые изменения могут затронуть и рынок азартных игр. В ближайшие недели парламент собирается принять во втором чтении законопроект №2713-д, который устанавливает новые ставки налогов для игорного бизнеса. Для некоторых видов деятельности фискальную нагрузку планируют снизить. Часть депутатского корпуса критикует такой шаг, подозревая своих коллег в лоббизме и создании неконкурентных правил.

Однако, по мнению Гетманцева, снижение суммы налогов поможет вывести рынок из "тени". И после того, как бизнес заработает "в белую", можно обсуждать увеличение фискальной нагрузки, уточнил глава профильного комитета Рады.

Еще одна президентская инициатива, намеченная на 2022 год – пакет законопроектов о множественном гражданстве. Один из них, по сути базовый документ (№6368), разрешает одновременно с паспортом Украины владеть еще одним или несколькими паспортами. Эти документы еще не рассмотрены профильным комитетом по правам человека. У многих представителей монобольшинства есть предостережения и замечания к этой инициативе. А потому депутаты затрудняются ответить, когда именно она попадет в зал.

Децентрализация, деолигархизация и культура

Президентская команда в этом году хочет взяться за четыре документа, так или иначе связанных с местным самоуправлением. Один из них – это новый закон о столице №2143-3, который собираются вынести на второе чтении. Он, среди прочего, разделяет должности мэра и главы КГГА.

Оппоненты власти считают этот документ попыткой Банковой ослабить позиции Виталия Кличко как потенциального соперника в президентской гонке-2024. Мол, не зря в течение двух лет об этом проекте вспоминали только тогда, когда отношения со столичным градоначальником переходили в конфронтацию. Соратники Зеленского уверяют, что всего лишь хотят навести порядок в Киеве и отбрасывают любые политические мотивы.

"Вокруг законопроекта о столице есть масса манипуляций и спекуляций. Кто-то пытается обозначить это как элемент политической войны. Думаю, мы будем стараться убедить все стороны в необходимости поддержать этот документ ради киевлян. Сейчас, я считаю, нам нужно сосредоточиться на том, чтобы возобновить диалог с Виталием Кличко, чтобы была общая поддержка этого законопроекта", – сказал РБК-Украина член парламентского комитета по госвласти Виталий Безгин (СН).

Мэр Киева Виталий Кличко (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Прежде чем принять закон о столице, Рада собирается проголосовать документ о местных государственных администрациях (№4298). Этот проект прописывает роль и новые функции, которые будут возложены на глав РГА, ОГА и КГГА. В рамках будущей реформы децентрализации их заменят префектами. Законопроект уже готов к голосованию во втором чтении, говорит Безгин. Единственная преграда – множество поправок, поэтому на их рассмотрение под куполом может уйти несколько дней.

Этот документ ляжет в основу изменений в Конституцию о децентрализации, которую готовит президентская команда. В конце ноября в Раде появилась предварительная концепция этой реформы, написанная группой экспертов. Во фракции "Слуга народа" планируют "отшлифовать" этот документ до 1 марта и зарегистрировать его в парламенте. Чтобы успеть изменить Основной закон до конца 2022 года, депутаты должны до середины лета отправить готовый законопроект на оценку КСУ и проголосовать его за основу.

Пока представители монобольшинства сомневаются, что Рада сумеет уложиться в эти сроки. К тому же для финального голосования необходимо как минимум 300 голосов – и это еще одна задача, которую придется решать по мере ее поступления.

Четвертый законопроект – о местном референдуме. Его автор, спикер Руслан Стефанчук, надеется, что парламенту удастся принять документ в 2022 году. Это вполне реалистично, однако есть несколько "но", уточнил Безгин.

"Вывод Венецианской комиссии о законопроекте ожидается только в конце месяца. Документ еще даже не рассматривался комитетом к первому чтению. Есть множество замечаний у ассоциаций местного самоуправления. Поэтому, на мой взгляд, еще до рассмотрения комитетом нужно провести широкое обсуждение этого проекта со всеми стейкхолдерами. Он касается прав общин, их интересы необходимо учесть", – сказал нардеп.

Параллельно президентская команда планирует принять дополнительные законопроекты, направленные на борьбу с олигархами. Некоторые из них уже зарегистрированы в Раде, еще часть – в стадии разработки у Кабмина, говорит Евгения Кравчук.

"Есть законопроекты об усилении Антимонопольного комитета – №5431, который уже проголосован за основу, и №5432. Сейчас Минюст и антикоррупционный комитет парламента работают над написанием законопроекта о лоббизме. Также мы должны принять изменения в закон о политических партиях, чтобы ограничить возможность их финансирования олигархами, и изменение в антикоррупционное законодательство", – объяснила депутат.

Народный депутат Евгения Кравчук (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

И еще один блок инициатив, которые собирается принять Рада в 2022 году, касаются культуры и туризма. Профильный гуманитарный комитет предложит депутатам ввести специальную субвенцию для поддержки культурных учреждений, общественных пространств и книжных магазинов.

"У нас в планах также есть пакет законопроектов для поддержки книжной индустрии. "Ковидная тысяча" показала, что книги пользовались самым большим спросом. Мы хотим сделать такие сертификаты на постоянной основе, по крайней мере, для отдельных возрастных групп. Например, чтобы родители могли за счет такого сертификата купить первые книги своему ребенку или книги по уходу за детьми", – рассказала Кравчук.

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Как прогнозируют депутаты, первые две пленарные недели вряд ли будут наполнены резонансными вопросами. Для этого нужна мобилизация в сессионном зале. Но некоторые народные избранники до середины февраля могут еще не вернутся из "теплых краев", допускают собеседники издания в монобольшинстве. А самостоятельно принимать деликатные в политическом плане законопроекты "Слуге народа" становится все сложнее.

Есть еще один важный фактор, который способен нарушить парламентские планы – это вспышка "ковида". Сейчас, как утверждают ученые, в Украине уже началась новая волна эпидемии. Если инфекция обретет таких же масштабов, как в западных странах, то вполне вероятно, что через пару недель депутатам придется уйти на карантин.