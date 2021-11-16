Напарник для Кличко. Как изменится власть в Киеве с новым законом о столице

Верховная рада в ближайшие недели может принять новый закон о столице. Им разделят должности мэра и главы КГГА. Об этой опции команда власти вспоминала всякий раз, когда взаимоотношения с Виталием Кличко доходили до накала. Кто в таком случае будет управлять Киевом и что происходит между Банковой и мэром столицы – в материале РБК-Украина.

Парламент готовится принять новый закон о столице (№ 2143-3). Проект появился в Раде еще осенью 2019 года, когда между Офисом президента и Виталием Кличко впервые обострились отношения. Ему тогда удалось "отбиться" от наступления на тот момент главы ОП Андрея Богдана. Но этой весной шаткий мир мэра с командой президента закончился, перейдя в новую фазу конфронтации.

Банковая вернулась к старой идее – забрать у мэра кресло главы Киевской городской государственной администрации. Если сделать это в рамках действующего законодательства, то велик риск, что назначение нового руководителя КГГА собьют в судах.

Потенциальному преемнику Кличко такой сценарий также не по душе. Поэтому решили не рубить с плеча, а разделить должности городского головы и главы КГГА через принятие нового закона. И в отличие от предыдущих попыток, в этот раз власть, похоже, не собирается отступать.

Мелкие порезы

Цепочку событий, подтверждающих раздор между мэрией и Банковой, можно было проследить с февраля этого года. Сначала поводом стали сроки строительства киевских мостов, потом – локдаун в стране в целом и в столице в частности. Дальше это противостояние обрастало все новыми сюжетами.

Кроме того, правоохранители зачастили с визитами в КГГА и на городские коммунальные предприятия. Кличко расценивает это как "политически мотивированное давление" на местную власть и на него лично.

Что и в какой момент пошло не так – на этот счет у сторон разные версии. В окружении мэра убеждены, что на Банковой видят в нем будущего соперника на следующих президентских выборах, а потому и пытаются усложнить ему жизнь "авансом".

"Какая кошка пробежала? Я думаю, что люди науськивают. Рейтинги публикуют, где доверие к Кличко чуть ли не больше, чем к Зеленскому. А потом кто-то из журналистов задают вопросы: Виталий Владимирович, вы в президенты не собираетесь? Соответственно, это поднимает градус. Возможно, это преподносят как-то интересно и в связи этим возникает напряжение, обыски и так далее", – сказал недавно Кличко в интервью Дмитрию Гордону.

Мэр подтвердил, что собирается вести УДАР на следующие парламентские выборы. Его команда уже работает над перезапуском партии и ее ячеек в регионах. Но говоря о планах на президентские выборы, Кличко отвечает в достаточно обтекаемых формулировках.

"Если нужно будет – я не исключаю. Но, опять же, на сегодня таких планов у меня пока нет. И я их никогда не озвучивал", – сказал мэр в интервью РБК-Украина.

В правящей команде не особо скрывают раздражения, когда Кличко комментирует темы из общенациональной повестки. Но уверяют, что настоящие причины, почему они хотят подвинуть мэра Киева, в другом.

Первая – Виталий Кличко якобы нарушил договоренности, наличие которых сам он отрицает, по сотрудничеству со "Слугой народа" в Киеве после местных выборов. Второе объяснение – реальное недовольство Офиса работой Кличко. Из-за чего в ОП и хотят перебрать у него часть рычагов по контролю за столицей.

"Его постоянно подначивают, что мы считаем его своим конкурентом в будущей президентской гонке. Пойдет он на выборы или не пойдет – это не отменяет всех тех претензий, которые накопились к нему и его окружению в столице", – сказал один из собеседников в команде Владимира Зеленского.

Летом на Банковой вновь задумались над тем, чтобы сменить Кличко на посту главы КГГА, назначив на эту должность своего человека. Их выбор остановился на кандидатуре министра развития общин и территорий Алексее Чернышове. В августе он отрицал эту информацию. Но несколько собеседников издания утверждают, что Чернышов остается основным претендентом на главу столичной администрации, "хотя сам он и не сильно этого хочет".

РБК-Украина обратилось с просьбой о комментарии к пресс-секретарю министра, однако на момент выхода материала не получило никакого ответа.

Чернышов, как пояснил один из источников, сомневался в законности его назначения без изменения закона о столице. Иными словами, он понимает, что есть риск остаться "у разбитого корыта", если перейдет из Кабмина в КГГА, а потом суд отменит назначение.

В Офисе по этой причине решили не форсировать события, а министру поручили координировать подготовку и принятие нового законопроекта о власти в Киеве. Профильный комитет Рады 20 октября уже рекомендовал депутатам проголосовать за этот документ в целом.

Накануне перед этим Кличко впервые за год побывал у президента. Встреча состоялась по инициативе мэра. По словам близких к нему собеседников, будущее закона о столице во время разговора не поднималось, обсуждались исключительно городские и хозяйственные вопросы.

"На встрече также присутствовал Чернышов, сидел отмалчивался. Но никто не представлял его как следующего главу КГГА, он был в статусе министра, отвечающего за децентрализацию", – рассказал один из источников в окружении Кличко.

Алексей Чернышов (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Взаимоотношения Банковой и мэрии после этой встречи каждая из сторон оценивает по-своему. Собеседники в президентской команде говорят, что сторонам удалось восстановить некое перемирие.

"Сложно назвать это перемирием. После встречи к нам все равно приходили эти парни с очередными обысками", – парирует один из собеседников, близких к мэру.

Ревизор от президента

После встречи с Кличко на Банковой не отступились от своих планов изменить закон о столице. К финальной редакции этого документа поступило около 914 поправок, говорит член комитета Рады по вопросам госвласти Виталий Безгин (СН).

Нынешний закон о Киеве достаточно противоречивый и ненадежный, поэтому его нужно менять, говорит директор по науке и развитию Института гражданского общества Анатолий Ткачук.

"При любом изменении политической ориентации в самом верху столичную власть начинает трясти. Поэтому однозначно нужен новый нормальный закон о Киеве. Плохо то, что вопрос нового закона о столице поднимается не тогда, когда все спокойно и можно конструктивно поработать над документом. А тогда, когда возникает напряжение между президентом и киевским городским головой", – сказал изданию эксперт.

Почти полностью переделанный ко второму чтению законопроект разведет полномочия мэра и главы КГГА. Им также предлагается ликвидировать районные администрации и восстановить райсоветы в столице.

Городская госадминистрация, как следует из документа, больше не будет исполнительным органом местного совета. Киевсовет получит свой собственный исполком – им тоже будет руководить Кличко. Главу КГГА будет выбирать президент. Авторы законопроекта четко прописали, что мэр не может занимать этот пост.

"Мэр должен быть высшим должностным лицом в системе местного самоуправления. Тогда как глава КГГА должен действовать в системе органов исполнительной власти, имея сугубо контрольные полномочия, и не заниматься хозяйственными вопросами. Это должны быть разные лица. Потому что один и тот же человек не может принимать решения, а потом свои же решения контролировать", – говорит Ткачук.

Безгин уверяет, что законопроект никоим образом не замахивается на имеющиеся у Кличко полномочия. Он продолжит руководить столицей и распоряжаться местным бюджетом, уточнил нардеп. У главы КГГА – по сути, префекта – будут совсем другие функции, похожие на те, которыми сейчас обладают главы ОГА.

"Полномочия мэра никак не ограничиваются. Кличко не потеряет каких-либо полномочий после принятия этого законопроекта. Просто он не хочет, чтобы в Киеве было нормальное местное самоуправление. Потому что нынешняя система с некой биполярностью управления городом позволяет ему разыгрывать политическую карту", – сказал изданию Безгин.

КГГА станет чем-то вроде префектуры. Ее глава будет представлять центральную исполнительную власть в столице и контролировать законность решений местных органов самоуправления.

По словам Безгина, глава госадминистрации не сможет вмешиваться в управленческие и хозяйственные процессы столицы. Для того чтобы заработали функции надзора у главы КГГА, депутатам предстоит принять отдельный закон о местных госадминистрациях.

"Законопроект о столице будет приниматься, но пока его примут, пока он заработает, пройдет до полугода. Затем, так или иначе, придется назначить нового главу КГГА. Чернышев немного успокоил Кличко, что все не так плохо и что он не потеряет власть в столице. А префект по сути ничего решать не будет", – отметил один из источников в команде Зеленского.

Андрей Ермак, Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль во время Конгресса местных и региональных властей (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В своей публичной риторике Кличко придерживается прежней позиции и выступает против разграничения должностей мэра и главы КГГА. Он настаивает, что документ не должен нарушать Конституцию и принципы местного самоуправления. Мэр уже направил этот законопроект на оценку Венецианской комиссии и Совета Европы.

"Мы все равно будем бороться против разделения должностей всеми законными способами. Если понадобится – пойдем в суд", – отметил собеседник в команде Кличко.

В документе есть еще одна загвоздка, к которой апеллируют в мэрии. "Киевляне выбирали Кличко с одними полномочиями, а они хотят их изменить. Если они примут закон в их редакции, тогда нужно проводить перевыборы в столице либо же прописывать, что документ вступит в силу после следующих местных выборов", – отметил собеседник. А таких условий ни в законопроекте, ни в его переходных положения не предусмотрено.

В президентской фракции собираются на этой неделе запустить сокращенную процедуру рассмотрения документа, чтобы не затягивать время. Этот механизм уже применялся, когда депутаты рассматривали тысячи поправок к банковскому так называемому "антиколомойскому" законопроекту.

"Мы рассчитываем, что во вторник или в четверг мы проголосуем за сокращенную процедуру рассмотрения, согласно статьи 119 прим.1. Соответственно, через пленарную неделю, в последнюю неделю ноября, мы проголосуем за документ в целом", – объяснил Безгин.

Закон, как считает он, по оптимистичному сценарию может вступить в силу уже 15-20 декабря. Но вряд ли в период праздников стоит ожидать новых кадровых назначений в столице, предположил нардеп. А вот с Нового года – вполне возможно.