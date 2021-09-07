Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью

Верховная рада возобновляет работу в режиме пленарных заседаний. Одна из главных задач на ближайшие месяцы – довести до логического завершения те законы, за которые парламент взялся во время прошлой сессии.

Собеседники издания в монобольшинстве прогнозируют, что напряжение в Раде может нарасти во второй половине сентября. На это время депутаты наметили рассмотрение законопроектов об олигархах (№5599) и наполнении бюджета (№5600).

Плюс ко всему, под конец сентября парламент может провести перестановки в Кабмине, о чем уже раньше писало РБК-Украина. Больше всего претензий накопилось к министру обороны. Но пока все кадровые ротации упираются в поиск подходящих преемников.

МВФ и олигархи

Один из приоритетов Рады на ближайшие недели – закончить работу над законопроектами в рамках сотрудничества с МВФ и ЕС.

"У нас есть много законопроектов на втором чтении, которые с лета перешли на осень. Это, среди прочего, документы в рамках макрофина и сотрудничества с МВФ. Например, о НАБУ (№5459-1), о корпоративном управлении, это первый из пакета законов о приватизации", – сказал изданию первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

В интервью РБК-Украина вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис объяснил, что Украина уже выполнила все свои основные обязательства для продолжения программы макрофинансовой помощи. Но она связана с прогрессом по линии Международного валютного фонда.

Рада должна закончить работу над законами для продолжения сотрудничества с МВФ (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Дедлайн по получению второго транша макрофина истекает 14 сентября, до тех пор МВФ должен предоставить свой вердикт о сотрудничестве с Украиной. Впрочем, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук в интервью изданию заявил, что парламент принял все законопроекты, критические для МВФ и ЕС.

Кроме того, парламент собирается в начале октября устроить "евродень", чтобы принять несколько евроинтеграционных законопроектов. Он будет приурочен к очередному саммиту Украина - ЕС, который состоится 12 октября, объяснила РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Осенью депутаты также приступят к рассмотрению законопроекта соавторства Стефанчука и рабочей группы о местном референдуме. Эту инициативу из так называемого "пакета народовластия" зарегистрировали в парламенте еще в мае.

Еще два важных для президентской команды документа, намеченных на эту сессию – о деолигархизации (№5599) и наполнении бюджета (№5600). Финальное голосование за них планируется на вторую половину сентября, если к тому времени профильные комитеты успеют их подготовить.

"По законопроекту об олигархах профильный комитет будет еще принимать решение, к нему внесли примерно 1,2 тысячи поправок. Есть спам, есть предложения по сути. Но основная архитектура этого документа меняться не будет. У поправки о передаче полномочий по ведению реестра специально созданной комиссии при НАПК невысокие шансы на принятия в зале", – рассказала Кравчук.

В монобольшинстве прогнозируют, что рассмотрение этого документа вряд ли пройдет совсем гладко. Но наверняка не так проблематично, как принятие законопроекта №5600. Кабмин предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы увеличить поступления в бюджет. Но дело в том, что документ задевает интересы крупного бизнеса, который, судя по всему, не собирается сидеть сложа руки.

Например, в нем прописано повышение ренты на добычу железной руды, отсюда и его медийное название – "антиахметовский". Несмотря на дискуссионность этой нормы, формула расчета ренты ко второму чтению пересматриваться не будет, уточнила Кравчук.

Гетманцев анонсирует спецпроцедуру для изменений в Налоговый кодекс (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Также большой бизнес не очень устраивает налогообложение, предусмотренное для производителей курятины и строительной отрасли, отметил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

"Идет дискуссия вокруг налога на поставленный доход, это касается налогообложения дохода от земель, которые обрабатываются "в черную". Есть дискуссии об администрировании налога, но в этом вопросе мы очень продвинулись в течение августа и будем в комитете предлагать исключить некоторые нормы этого законопроекта", – рассказал РБК-Украина глава профильного комитета.

Второе чтение 5600 затмило предыдущий рекорд, установленный "антиколомойским" банковским законом. К налоговому документу внесли почти 11,5 тысяч поправок. Если рассматривать в зале каждую из них по отдельности – это значит заблокировать работу Рады на полгода, отметила Кравчук.

Поэтому профильный комитет предложит парламенту пойти по сокращенной процедуре. По словам Гетманцева, речь идет об инструменте, заложенном в статьях 119 и 45 регламента. Они предполагают голосование не за поправки, а за финальный вариант статьи закона.

"Плюс там складывается такая ситуация, что многие полезные нормы этого документа депутаты зарегистрировали в других отдельных законопроектах. Поэтому есть вариант, что мы будем двигаться параллельно", – пояснил Корниенко.

Время реформ

Есть еще как минимум четыре реформы, за которые Рада собирается взяться на осенней сессии. Одна из них – документ о переформатировании СБУ (№3196-д), который готовится к рассмотрению во втором чтении.

Им предлагается разграничить контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельности спецслужбы. В принятии этого документа заинтересованы, в том числе, международные партнеры Украины.

"К нему поступило 2,5 тысяч поправок. Но на днях Главное юридическое управление ВР предоставило свой вывод о таблице ко второму чтению – там около 80 страниц замечаний. Это не значит, что их все учтут, но часть из них комитет примет ко вниманию. Скорее всего, этот законопроект будет вынесен на вторую неделю", – рассказала Кравчук.

Кроме того, депутаты хотят рассмотреть третий закон из пакета земельной реформы – об агрокредитах (№3205-2). После принятия этого документа Украине откроется миллиардное финансирование со стороны Всемирного банка, объяснил глава СН.

Еще одна реформа, запланированная на осень, касается децентрализации. До конца сентября в парламент могут внести переписанный вариант изменений в Конституцию, чтобы закрепить в ней существование громад и новое территориально-административное устройство.

Рада планирует внести изменения в Конституцию (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В этом проекте изменений есть три дискуссионных нюанса. Во-первых, нужно ли предоставлять юридический статус общинам. Во-вторых – стоит ли сохранять райсоветы. Третье: глава общины – это орган или должностное лицо.

По словам Стефанчука, депутаты попробуют до конца этой сессии направить документ в Конституционный суд и принять его в первом чтении.

"Было бы желательно на этой сессии, до февраля проголосовать за него в 226 голосов. Финальный документ еще на стадии согласования с ассоциациями местного самоуправления. Отправной точкой его обнародования будет Конгресс местных и региональных властей при президенте", – объяснил Корниенко.

Большая схватка наверняка развернется вокруг пенсионной реформы, которую парламент хочет запустить этой осенью. Депутаты планируют принять законопроект о введении второго накопительного уровня. Раньше в Раду этого созыва уже вносили несколько редакций этого документа, но все они не находили консенсуса ни в сессионном зале, ни в профильном комитете.

"Думаю, что это будет своего рода вторая "земля", потому что оппозиция вряд ли упустит момент принятия такой фундаментальной реформы", – предположил Корниенко.

И наконец, с середины сентября в парламенте начнется бюджетный процесс. Опрошенные изданием собеседники считают, что рассмотрение главного финансового документа страны на 2022 год пройдет спокойно и не перейдет в "бюджетную ночь".