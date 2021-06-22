Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью

Богатейший человек Украины Ринат Ахметов сохраняет свое влияние при любой власти. Удалось ему это и при президентстве Владимира Зеленского. Но в последнее время в отношениях с властью появилась напряженность. Подробнее – ниже в материале РБК-Украина.

Многие годы Ринат Ахметов сохраняет статус одного из самых влиятельных бизнесменов Украины. Профильный бизнес миллиардера во многом зависит от решений государственных органов. Это не позволяет Ахметову держаться в стороне от политических процессов в стране и подталкивает к выстраиванию диалога с властью.

Чтобы финансовое положение его предприятий не качнулось в невыгодном направлении, у миллиардера есть разнообразные инструменты. Медиаресурс, влияние и деньги помогают богатейшему украинцу находить подход к любой команде, пришедшей на Банковую.

Возможности Ахметова заставляют и саму власть искать в нем партнера. Благодаря своей покладистости и прагматичности, ему удалось стать самым "дружественным" к Офису президента олигархом, потеснив с этой роли Игоря Коломойского.

Вот только в команде Владимира Зеленского эти отношения воспринимают иначе и считают, что никому ничего не должны. Несмотря на все "жесты доброй воли", оказанные миллиардером №1 в стране, Банковая продолжает играть в свою игру. И вслед за "антиколомойским" появился и "антиахметовский" закон.

Везде свой

Сегодня Ахметов – богатейший украинец, занимающий 327-ю строчку в мировом рейтинге Forbes с капиталом в 7,6 млрд долларов. В прошлом году американское издание закрепило за ним 875 место c 2,4 млрд долларов.

Интересы олигарха многопрофильны – металлургия, энергетика, финансы, медиа, недвижимость, транспорт и сельское хозяйство. Все это упаковано под "зонтиком" управляющей компании СКМ. Среди ключевых активов – "Метинвест", которым он владеет вместе с нардепом Вадимом Новинским, энергохолдинг ДТЭК, банк ПУМБ, телекоммуникационная группа Vega, Медиа группа "Украина".

Политический и экономический вес Ахметов нарастил в период президентства Леонида Кучмы. Его ставка на Виктора Януковича в 2004 году не сыграла, и с приходом к власти "оранжевой" команды для владельца СКМ наступили непростые времена.

В 2005 году в донецкий офис фирмы миллиардера нагрянули с обысками по указанию главы МВД Юрия Луценко. В ход пошли БТР и спецназовцы. Миллиардер сумел сгладить отношения с новой командой. Позже сам Луценко признал, что эта операция была "игрой мышц".

Виктор Ющенко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский – едва ли не каждый президент начинал свою каденцию с "укрощения" Ахметова. Так, например, с приходом пятого президента Антимонопольный комитет (АМКУ) обратил внимание на признаки монополии ДТЭК, но вскоре интерес к энергохолдингу миллиардера угас.

Энергохолдинг Ахметова сохраняет лидирующие позиции при любой власти (фото: dtek.com)

Из истории со штурмом своего офиса Ахметов, вероятно, вынес урок – с каждой властью нужно наводить мосты. И с тех пор, похоже, следует ему, кто бы не становился хозяином Банковой. Благодаря этой тактике ему удалось выстоять и даже укрепить свои позиции после бегства Януковича.

С командой Зеленского отношения пошли по тому же сценарию. Его телеканалы достаточно лестно отзывались о новой власти. По просьбе президента Фонд Ахметова купил 200 скорых для украинских больниц.

Когда потребовалось вывозить наших граждан из Китая в начале пандемии, за ними отправили самолет футбольной команды миллиардера "Шахтер". Тогда же Банковая попросила богатейших людей страны скинуться деньгами и помочь в борьбе с коронавирусом, Ахметов согласился.

В коронакризис один из столпов бизнеса олигарха – ДТЭК – вошел не в лучшем положении. К разрешению на импорт электроэнергии из Беларуси (которое, впрочем, позже отменяли, возобновляли и потом снова отменяли) прибавилось падение спроса теплой зимой 2019-20 года. На складах ДТЭК скапливался уголь и уже с апреля компания начала останавливать работу некоторых своих шахт. В холдинге забили тревогу и объявили кризис в энергетике.

Вскоре в Кабмине появились выходцы из ДТЭК и близкие к нему кадры. С подачи Минэнерго начал сокращать производство Энергоатом – компания, вырабатывающая атомную энергетику – в пользу более дорогой тепловой генерации. Крупнейший игрок в этом сегменте – ДТЭК.

Дела для компаний донецкого миллиардера развернулись в лучшую сторону. Это подогрело почву для разговоров об осторожной благосклонности к нему со стороны правящей команды.

Впрочем, по информации РБК-Украина, лично Ахметов и Зеленский не общаются. Коммуникация проходит через сотрудников ОП, которые доносят нужные месседжи. "Иногда, но реже он общается с Арахамией. Сам Ринат на Банковую не приезжает", – сказал изданию информированный собеседник в команде президента.

Масштаб влияния Ахметова слишком большой, чтобы не считаться с ним. Тем более, когда оно распростирается на парламент. Формально миллиардер отошел от политики в 2012 году, когда закончилась его последняя депутатская каденция.

Ахметов дважды был депутатом Верховной рады (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Свой поход в парламент олигарх считает ошибкой. Он заявляет, что с тех пор не вел политическую деятельность и политика его не интересует. Даже если так, то вышестоящих политиков Ахметов интересует всегда. Просто хороших отношений с Офисом президента в какой-то момент может оказаться недостаточно. Уберечь свой бизнес проще, когда у тебя есть еще и надежная подпора под куполом Рады.

В прошлом парламентском созыве тень Ахметова была видна достаточно четко. Близкой к нему считалась целая фракция "Оппозиционного блока", дружественной – Радикальная партия Олега Ляшко. Сейчас этого тыла у миллиардера нет. Мандат получили только шестеро мажоритарщиков из "Оппоблока".

Тем не менее, раньше журналисты считали, что при необходимости он может полагаться на лояльность около сотни нардепов из разных лагерей. В их числе несколько представителей "Батькивщины" и около двух десятков "Слуг народа" из неформальной группы Ильи Павлюка.

"Группа Павлюка ему подголосовывает ситуативно, когда есть отдельные указания. Так, например, они сбили экологический закон 4167", – рассказал изданию влиятельный собеседник в монобольшинстве.

Сейчас в политических кругах Ахметову приписывают отношение к политическому проекту "Украина – наш дом", которую ее глава Борис Колесников презентовал в конце мая. Но информированный собеседник издания эту связь отрицает.

То, как тех или иных политиков "запускают" в эфир каналов Ахметова, также позволяет судить о "теплоте" отношений с ними. Кроме Колесникова, частые гости – Олег Ляшко, два экс-премьера Арсений Яценюк и Владимир Гройсман, с недавних пор еще и Михаил Саакашвили.

Миллиардеру принадлежат два рейтинговых телеканала – "Украина" с более развлекательным контентом и информационный "Украина 24". Они нередко выступают важным аргументом для переговоров с властью и площадкой для отправки ей нужных сигналов.

В последнее время риторика "Украина 24" уже не кажется правящей команде такой "сладкой", как раньше, говорит собеседник в окружении Зеленского. "Они начинают показывать зубы. Они стали периодически поднимать не самые приятные нам темы. Но делают это очень тонко, играя форматами эфира, задают нужное модерирование", – объяснил он.

Этому есть, как минимум, одно возможное объяснение – на Банковой решили поднять налоги для предприятий Ахметова. Он, в свою очередь, начал обороняться и деликатно выказывать недовольство.

Тропа компромиссов

На один из сигналов от "Украина 24" президент уже отреагировал во время недавней пресс-конференции, отвечая на вопрос от ведущего этого телеканала. Резкий "выпад" Зеленского по поводу увеличения рентной платы на железную руду показал: в диалоге с олигархом есть разлад.

В пресс-службе Ахметова на вопрос РБК-Украина об отношениях с президентом сослались на его комментарий для "Радио Свободы".

"Я надеюсь, что у нас с президентом одна цель – сильная, независимая, целостная, демократическая и успешная Украина. И все, что мне как бизнесмену нужно от любого украинского правительства – равные правила игры для всех, уважение к праву частной собственности и честная конкуренция. От этого выиграет Украина и каждый украинец", – заявил бизнесмен.

Ахметов ждет от власти равных правил игр для всех бизнесменов (фото: akhmetovfoundation.org)

Несколько собеседников РБК-Украина в президентском окружении говорят более прямолинейно – некая напряженность между Банковой и Ахметовым все же есть. Первой трещиной стало отключение ДТЭКом блоков на своих ТЭC зимой этого года, говорит один из источников.

В феврале украинская энергосистема оказалась на грани системного сбоя и веерных отключений. Склады ТЭС и ТЭЦ остались с минимальными запасами угля. ДТЭК же отправил часть своих энергоблоков на аварийный ремонт.

Одна из версий, которую не спешат отбрасывать в команде Зеленского: ТЭС умышленно не пополняли запасы угля и приостановили работу блоков, чтобы потом склонить власть пойти на уступки в вопросе цен и тарифов. В холдинге Ахметова такую теорию отрицали. Но в Офисе эту ситуацию все равно расценили как "недружественный ход".

Очередной виток напряжения в этой истории начался в апреле, когда Кабинет министров решил пополнить бюджет через налоговую реформу. Чиновники предлагают увеличить ежегодные поступления на 50-60 млрд гривен. Изменения в Налоговый кодекс разработал Минфин по инициативе Банковой. Рада может принять их в первом чтении на пленарной неделе с 29 июня по 2 июля.

В законопроекте №5600 предусмотрены нормы, касающиеся разных отраслей. Но больше всего на слуху – повышение ренты на добычу железной руды. В правительстве хотят поменять базу расчета налогообложения и привязать ренту к мировой рыночной цене. Больше половины руды в Украине добывает холдинг "Метинвест".

"Сейчас с тонны добытой руды предприятия платят немногим больше двух долларов. При цене на руду 180-200 долларов. Минфин предложил шкалу, согласно которой, если цена на руду ниже 100 долларов по индексу China Platts – это 3,5%. Если от 100 до 200 долларов – это 5%, если больше 200 долларов – 10%. Это абсолютно обоснованная шкала, которая позволит украинцам получать больше от своих ископаемых", – объяснил изданию глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев (СН).

Сам он не видит потенциала для обсуждения шкалы в сторону снижения. Соратники Ахметова эти изменения не одобряют. Против норм о ренте в законопроекте выступает и ArcelorMittal, и Ferrexpo, и все остальные производители руды, говорит нардеп Муса Магомедов. До того, как избраться в парламент, он руководил Авдеевским коксохимическическим заводом, входящим в холдинг "Метинвест".

По его словам, подход к расчету ренты от индекса и установления шкалы – это правильное решение. Но в нем есть пробелы, которые следует исправлять, отметил Магомедов.

"В качестве базы взят самый отдаленный рынок – Китай, хотя многие украинские добывающие руду предприятия с Китаем даже не работают. В основном железорудное сырье продается внутри Украины или в Европу. Почему они должны ориентироваться на Китай? Что интересно, корректировку на стоимость доставки решили не учитывать, а она достаточно высокая. В среднем 30-35 долларов за тонну. Так неправильно", – сказал изданию нардеп.

Он добавил: в следующем году прогнозируют существенное падение цены на железорудное сырье – ниже 100 долларов за тонну, без корректировки на стоимость доставки отрасль серьезно пострадает. Поэтому нужна формула расчета, работающая и на подъеме рынка, и на падении.

Повышение ренты на руду неприятно ударит по бизнесу Ахметова (фото: ugok.com.ua)

В законопроекте прописан еще ряд положений, которые могут навредить бизнесу Ахметова. Это и отмена льгот при аренде земли для горнодобывающих предприятий, и введение акциза для возобновляемых источников энергии. Но все они бьют по нему не так сильно, как норма о ренте на руду.

Еще один близкий соратник Ахметова так объяснил недовольство богатейшего человека страны и его окружения: менять правила игры на ходу, в зависимости от конъюнктуры рынка – "дурной тон". Но в то же время он заверил, что никакого напряжения между акционерами "Метинвеста" и властью нет.

"Не нужно искать, как говорят, черную кошку в темной комнате. Никаких напряжений нет ни с президентом, ни с Кабмином. Конечно, любая власть хочет получать больше налогов. И когда она видит, что цены на руду немного пошли вверх, то пытается увеличить налог. Не нужно искать какую-то скрытую сторону в этом. Думаю, что компромисс по ставкам будет, поиск компромисса идет", – пояснил собеседник.

С этим соглашаются и в президентской команде. По словам одного из источников, рента будет повышаться, но решение будет компромиссным.

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Последние действия Зеленского демонстрируют, что любая зависимость от крупного бизнеса ему не по душе и тесно дружить с ним он не будет. Это, похоже, и вылилось в президентский законопроект об олигархах. Правда, ни самим олигархам, ни Ахметову, который называет себя "инвестором", документ сильного вреда не принесет. Скорее – репутационный ущерб.

Другое дело, когда власть замахнется на их бизнес, тогда, вполне вероятно, придет очередь экранных "кнопок". Имея контроль над главными телеканалами страны, обиженные бизнесмены могут попытаться уничтожить личный рейтинг Зеленского. Но и против таких шагов президент уже нашел оружие в виде СНБО и санкций.

Но тональность и представителей власти, и соратников Ахметова показывает: обе стороны осознают, до чего может довести война между ними. Поэтому развязывать ее пока никто не собирается.