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Пенсии в этом году повысят еще несколько раз: когда и на сколько

Автор: РБК-Украина

Пенсии в Украине до конца года еще несколько раз будут пересчитаны. Ближайшее повышение состоится 1 июля.

Соответствующий календарь пересчетов опубликован на сайте Пенсионного фонда.

Сообщается, что с 1 июля будут пересчитаны пенсии в связи с повышением прожиточного минимума - будут повышены минимальная пенсия по возрасту и доплата за стаж сверх нормы. Также в следующем месяце установят 100 гривен доплаты для тех, кто вышел на пенсию в прошлом году и чьи выплаты не повышались и не индексировались.

С 1 октября 2021 года устанавливаются выплаты для пенсионеров 75+ до 400 гривен. А минимальная пенсия с этой даты будет на уровне 2 500 гривен.

С 1 декабря 2021 года в связи с очередным повышением прожиточного минимума снова повысятся минимальная пенсия по возрасту, доплаты за стаж сверх нормы и связанных с прожиточным минимумом доплат, надбавок и повышений.

Отметим, с 1 декабря в стране повысится минимальная заработная плата с 6 000 до 6 500 гривен, что повлечет за собой увеличение минимальной пенсии до 2 600 гривен для пенсионеров старше 65 лет.

Фото: календарь перерасчета пенсий

Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины пересчитал пенсии работающим пенсионерам с 1 апреля - средний размер повышения составил почти 193 гривны.

До этого перевод всех пенсионеров на банковские карты отложили на 1,5 года.

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