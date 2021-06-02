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Перевод всех пенсионеров на банковские карты отложили на 1,5 года

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Украина, Среда 02 июня 2021 17:49
Перевод всех пенсионеров на банковские карты отложили на 1,5 года Фото: Кабмин пока отказался от принудительного перевода пенсионеров на банковские карты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в свое решение, которое было принято в марте, по переводу пенсий и других социальных выплат на банковские карты. Порядок доставки пенсий, субсидий и социальных пособий через "Укрпошту" будет сохранен до 1 января 2023 года.

Постановление от 26 мая 2021 г. № 546 обнародована на Правительственном портале.

Согласно документу, Пенсионный фонд Украины должен провести конкурс для выбора организаций, осуществляющих начиная с 1 января 2023 года выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины.

Напомним, Кабинет министров принял постановление "О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины". Планировалось, что с 1 сентября 2021 года получение денег в наличной форме будет бесплатным только для части пенсионеров. Оплата услуг большинством пенсионеров будет производиться самостоятельно.

Отметим, сейчас через "Укрпошту" получают пенсии 3,5 млн человек.

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