Перерасчет пенсий: ПФУ назвал размер повышения

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля. В июне, кроме пересчитанной пенсии, будет выплачена доплата за апрель и май 2021 года.

Как отмечается в сообщении, перерасчет проведен лицам, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии продолжали работать и получили не менее 24 месяцев страхового стажа или менее чем 24 месяца страхового стажа, при условии, что после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии прошло менее чем два года.

Напомним, по закону, перерасчет работающим пенсионерам будет проведен тем, кому пенсия была назначена или перерасчитана два года назад, то есть до 1 апреля 2019 года.

Отметить, плановая индексация пенсий в 2021 году прошла с 1 марта с коэффициентом 1,11 и коснулась 8 миллионов пенсионеров. Однако дополнительные выплаты получили не все.