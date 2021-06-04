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Перерасчет пенсий: ПФУ назвал размер повышения

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Украина, Пятница 04 июня 2021 10:38
Перерасчет пенсий: ПФУ назвал размер повышения Фото: работающим пенсионерам добавили 193 гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля. В июне, кроме пересчитанной пенсии, будет выплачена доплата за апрель и май 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

"Пересчитаны пенсии 633,0 тысячам пенсионеров. Увеличены пенсии 313,0 тысячам пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 гривны", - сообщили в пресс-службе.

Перерасчет пенсий: ПФУ назвал размер повышения

Как отмечается в сообщении, перерасчет проведен лицам, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии продолжали работать и получили не менее 24 месяцев страхового стажа или менее чем 24 месяца страхового стажа, при условии, что после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии прошло менее чем два года.

Перерасчет осуществлен без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.

Напомним, по закону, перерасчет работающим пенсионерам будет проведен тем, кому пенсия была назначена или перерасчитана два года назад, то есть до 1 апреля 2019 года.

Отметить, плановая индексация пенсий в 2021 году прошла с 1 марта с коэффициентом 1,11 и коснулась 8 миллионов пенсионеров. Однако дополнительные выплаты получили не все.

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